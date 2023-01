Jugadores enojados con otros jugadores por el premio ‘Act of Love’ en Steam – Multiplayer.it

Cyberpunk 2077 película ganó el premioacto de amor“De los Steam Awards 2022, que como saben los votan los gamers, es decir, los usuarios de la plataforma. Sin embargo, muchos no están contentos con eso y enojado con quien votaron, para resaltar su decepción en las reseñas del juego y en el foro oficial.

En esta categoría, Cyberpunk 2077 superó a Dota 2, Project Zomboid, No Man’s Sky y Deep Rock Galactic. Cabe señalar que la mayoría de las críticas siguen siendo positivas, pero han aumentado las críticas negativas y, sobre todo, han aumentado las referencias al premio en estas últimas, con ataques generalizados también contra Cyberpunk: Edgerunners, culpables según mis acusadores tras limpiando la imagen del juego y atrayendo a un público poco interesado en los problemas del lanzamiento.

Entre reseñas En realidad podemos leer:

«Actúa amando algunas pelotas, el juego está donde debería haber estado en el lanzamiento. Solo obtuve el premio por jappominkia y ese estúpido anime».

«Gané un premio Act of Love solo por la serie y nada más. No se agregó contenido al juego en comparación con todos los demás nominados. Este contenido aún se descuida y permanecerá descuidado hasta que la compañía vuelva a juntar las piezas».

«Me llamó la atención cómo una adaptación animada decente engañó a tanta gente haciéndoles creer que el material de origen podría ser perdonado dándole un premio al logro del amor».

«Cyberpunk: Edgerunners no hizo que fuera un buen juego».

No estamos teniendo el clásico bombardeo de críticas negativas, dado que estamos hablando de unos pocos cientos de casos, frente a más de cuatro veces más críticas positivas, pero algo así como Protesta Elegido por algunos jugadores para expresar su frustración con el estado de Cyberpunk 2077 y el premio.

De hecho, el ratio entre críticas positivas y negativas es similar al del lanzamiento, cuando el título de CD Projekt Red tuvo 63.000 críticas negativas frente a 227.000 positivas (ten en cuenta que el juego en PC siempre ha estado en mucho mejor estado que en consolas). ).