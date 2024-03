Juez deportivo en la Liga italiana: Multas para Napoli y Juventus. 16 No elegible: de Juric a Vlahovic

Severo castigo para Ivan Yuricque tendrá que pagar Sanción por dos partidos tendrás que pagar uno Una multa de 15 mil euros. poseer»Dirigido al entrenador del equipo contrario en términos seriamente amenazantes.«- Esto es lo que leemos en el memorando. Juez deportivo. Entrenador del Turín No se sentará en el banquillo para los partidos de Napoli y UdineseAmbos están ausentes. También bueno para Napoli y Juventus. Por disturbios en las gradas. Los bianconeri, que también tendrán que prescindir de él Vlahovic vs AtalantaFue descalificado tras recibir una tarjeta amarilla junto a un jugador que ya tenía amonestación. Pero Gasperini no lo aceptará. No lo hizo. También vale la pena señalar que Liao fue excluido. Sin embargo, no queda rastro de las supuestas declaraciones blasfemas de Terracciano.

Juric-Italiano, ¿qué pasó?

Este es el texto completo publicado en el comunicado de prensa emitido por la Liga Italiana: “Amonestacion de descalificación por dos días del propio partido (quinto penalti) y multa de 15.000,00 € para Yoric Ivan (Torino): “Amonestacion (quinto penalti); Porque también se volvió en el minuto 45 del segundo tiempo hacia el “entrenador” del equipo contrario con expresiones seriamente amenazadoras; La infracción fue descubierta por el cuarto árbitro”.. ¿Pero qué pasó? Los italianos protestaron tras una falta de Milinkovic sobre Pellegri. Una situación que no gustó al técnico granata, que respondió con un feo gesto intimidatorio («Te cortaré el cuello»). Ambos fueron amonestados, y después del partido Juric se reconcilió con su compañero y admitió su culpa: «Fui malo. «Exageré y con razón me despidieron».. Pero las disculpas no fueron suficientes para evitar el castigo. De Turín a Napoli, el partido contra la Juventus también tuvo consecuencias.