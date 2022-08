Juegos que salen del catálogo el 31 de agosto de 2022 – Nerd4.life

Microsoft anunció hoy la noticia de Pase de juegos de XboxConsola, ordenador, móvil y servicio en la nube. Además de los próximos juegos, como siempre se refirió a Juguetes quien sera pronto eliminado de la suscripción. De 31 de agosto de 2022 No será posible jugar a los siguientes videojuegos:

Elite Dangerous (nube y consola)

Hades (nube, consola y PC)

Myst (nube, consola y PC)

NBA 2K22 (nube y consola)

Etiquetas Sojourner (nube, consola y PC)

Spiritfarer (nube, consola y PC)

Doce minutos (nube, consola, PC)

Two Point Hospital (nube, consola y PC)

El resto de Edith Finch (nube, consola y PC)

Guerra Mundial Z (nube, consola y PC)

Las eliminaciones de este mes incluyen una serie de Juegos súper divertidos. Además del popular Elite Dangerous y el capítulo NBA 2K 2021/2022, encontramos varios juegos independientes de gran calidad que te sugerimos que pruebes antes de desinstalarlos, si aún no lo has hecho. Hades es sin duda uno de los nombres más populares: es un rogue-lite con el tema de la mitología griega, con un fuerte elemento narrativo, lo cual es inusual en este género.

Por otro lado, Twelve Minutes es una aventura narrativa basada en nuestras elecciones: en el papel de un esposo, tenemos que llegar al fondo de un misterio de asesinato. ¡El problema es que las víctimas somos nosotros y nuestra esposa! Con cada partida descubriremos nueva información y podremos utilizar los conocimientos adquiridos en un intento posterior.



Two Point Hospital es el juego anterior de Two Point, que lanzó recientemente Two Point Campus, también disponible en Game Pass. Si disfruta del juego nuevo, es posible que desee restaurar el juego anterior antes de eliminarlo.

Finalmente, aquí está la lista de juegos que llegarán a Game Pass.