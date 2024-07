Juegos Olímpicos de París 2024: carreras y medallas de hoy

Los italianos compiten hoy.

Estos son los italianos que compiten hoy en los Juegos Olímpicos de París.

• 09:00 Voleibol de Playa: Fase de grupos femenina (Valentina Gottardi, Marta Menegatti vs. Liliana/Paola)

• 09:00 Voleibol: Fase de grupos femenino (Italia – República Dominicana)

• 09:15 Tiro: Carabina de aire comprimido 10 m femenino, clasificación (Barbara Gambaro)

• 09:30 Tiro deportivo: final con pistola de aire comprimido 10 m (posiblemente Federico Nello Maldini, Paolo Mona)

• 10:00 vóley playa. Fase de grupos masculina (Alex Rangiri, Adrian Carambola vs. Van de Velde/Emmers)

• 10:00 Judo: -66 kg hombres, rondas preliminares (Mathieu Perras)

• 10:00 Judo, -52 kg femenino, ronda preliminar (Odette Giuffrida)

• 10.10 h: Remo: dos remeras femeninas, repechaje (posiblemente Stefania Gobbi, Clara Guerra)

• 10:20 Remo: botes de remos masculinos y volantes (posiblemente Giovanni Codato, Davide Comini)

• 10:25 Esgrima: Individual femenino, 32º (Ariana Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpe)

• 10:25 Esgrima: Individual masculino, 32º (Davide De Ferroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara)

• 10:30 h Ecuestre: competición individual y por equipos, campo a través (Evelina Bertoli, Emiliano Portali, Giovanni Ugolotti)

• 11:00 Remo: Dos partidos sin hombres, eliminatorias preliminares: (Giovanni Codato, Davide Cummini)

• 11:00 Natación: 200 metros estilo libre masculino, eliminatorias preliminares (Alessandro Ragini, Filippo Megli)

• 11:00 Natación: 400 metros combinados masculino, eliminatorias preliminares (Alberto Razzetti)

• 11:00 Natación: 100 m braza femenino, serie preliminar (Lisa Angiolini, Benedetta Pilato)

• 10:00 Natación: 100 metros espalda masculino, eliminatorias preliminares (Thomas Cicon, Michele Lamberti)

• 11.15 Tiro deportivo: carabina de aire comprimido 10 m masculino, clasificado (Edoardo Bonazzi, Danilo Denis Solazzo)

• 11:30 am Tenis de mesa: individuales femeninos, ronda 32 (Deborah Vivarelli vs. Hayata Hina)

• 11.40 h Gimnasia artística: Clasificación femenina, División 2 (Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Yorio, Giorgia Vela)

• 12:00 Tenis: individuales masculinos, primera ronda (Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Andrea Favasori)

• 12:00 Tenis: Individual femenino, primera ronda (Lucía Bronzetti, Sara Errani)

• 12:00 Tenis: Dobles masculino, primera ronda (Luciano Darderi y Lorenzo Musetti)

• 12:00 Tenis: Dobles femenino, primera ronda (Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocchiarito)

• 12:00 Vela: iQFOiL Masculino (Nicolo Reyna)

• 12:00 Navegación: iQFOiL femenino (Marta Magetti)

• 12:00 Vela: Equipo 49er FX femenino (Giorgia Bertozzi, Jana Germani)

• 12:00 Remo: Partidos de scull ligero masculino (Stefano Ubbo, Gabriel Soares)

• 12.50 Remo: 4 no masculino, eliminatorias (Giovanni Abagnale, Nicholas Cole, Matteo Ludo, Giuseppe Vecino)

• 14.10 h Mountain Bike: Carrera femenina (Martina Berta, Chiara Tiochi)

• 15.00 h Waterpolo: Ronda preliminar masculina (Italia – Estados Unidos)

• 15.30 h: Canoa Slalom: K1 femenino, semifinal (posiblemente Stephanie Horn)

• 16.34: Boxeo: 92 kg masculino, octavos de final (Aziz Abbas Muhyiddin, vs. Lazybek Mologonov)

• 16.50 h: Boxeo: 50 kg femenino, ronda 32 (Giordana Sorrentino vs. Nazim Kizabay)

• 17.19 h Judo: -66 kg masculino, competición por medallas (posiblemente Mathieu Perras)

• 17.45: Slalom en barco: K1 femenino, final (posiblemente Stephanie Horn)

• 17.49 h Judo: -52 kg mujeres, aspirantes a medalla (posiblemente Odette Giuffrida)

• 8:30 pm Natación: 400 m combinado masculino, final (posiblemente Alberto Razzetti)

• 8:45 p.m. Natación: final de 100 m mariposa femenino (posiblemente Viola Scotto Di Carlo, Costanza Coconicelli)

• 8:50 pm Esgrima: individuales femeninos, eventos por medallas (posiblemente Ariana Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi)

• 20:51 Natación: 200 m estilo libre masculino, semifinal (posiblemente Alessandro Ragini, Filippo Megli)

• 21.15 h Natación: 100 m braza femenino, semifinal (posiblemente Lisa Angiolini, Benedetta Pilato)

• 21:20 Esgrima: individuales masculinos, pruebas por medallas (posiblemente Davide De Ferroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara)

• 21.37 h Natación: 100 m espalda masculino, semifinal (posiblemente Thomas Cicon, Michele Lamberti)

• 21.54 h Natación: 100 m braza masculino, final (posiblemente Niccolò Martinenghi, Ludovico Viberti)

• 23.38: Surf: Rol masculino (Leonardo Fioravanti)