Juegos gratuitos disponibles para septiembre de 2022, enlace – Nerd4.life

Juegos de Amazon PrimeIncluido en la membresía de Amazon Prime, hoy Disponible los juegos gratis para septiembre de 2022. Aquí está la lista de juegos incluidos en el servicio este mes:

Orígenes de Assassin’s Creed

Mánager de fútbol 2022

Tierra Media, Sombras de Mordor

perforación

defender la torre

nosotros. revolución

castillo en la costa

Law Word: Máscaras de muerte Edición de coleccionista

No todos los juegos están disponibles en el momento de escribir este artículo, pero suponemos que Amazon los agregará pronto. Puedes reclamar juegos desde esta dirección.



Como siempre, hay una serie de contenido digital Para diferentes juegos, siempre está incluido en su suscripción a Amazon Prime Gaming. Puedes encontrar contenido para Pokémon Go, GTA 5, League of Legends, Destiny 2, New World, Battlefiled 2042, World of Warcraft, Brawlhalla, Lost Ark, Apex Legends, Valorant, Call of Duty, Overwatch, FIFA 22, PUBG y Roblox, World of Tanks, Two Point Hospital y muchos otros juegos. Encuéntralo todo en el enlace de arriba.

a mi agosto 2022Juegos gratuitos de Amazon Prime Gaming incluidos: StarCraft: Remastered, Zak McKracken, Alien Mindbenders, Beasts of Maravilla Island, Recompile, ScourgeBringer y Family Mysteries: Poisonous Promises.

Cuéntanos, ¿te satisface la noticia de septiembre de 2022?