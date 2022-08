Juegos gratuitos de PS5 y PS4 anunciados por Sony – Nerd4.life

Sony ha anunciado oficialmente el lanzamiento de Lista de juegos gratuitos de PS5 y PS4 Para los suscriptores un Playstation Plus Que estará disponible dentro de un mes. septiembre 2022. Estos son los siguientes títulos:

Necesidad de velocidad de calor – PlayStation 4

TOEM-PS5

Granblue Fantasy Versus – PS4

Los nuevos juegos gratuitos de PS5 y PS4 estarán disponibles para los suscriptores de PS Plus a partir de martes 6 septiembre 2022. Esto significa que aún tiene algunos días para canjear sus títulos gratuitos de agosto de 2022, que incluyen Yakuza: Like a Dragon.

El primer juego gratuito de PlayStation Plus en septiembre de 2022 es Need for Speed ​​Heat. Hablamos del capítulo final de la serie de carreras de Electronic Arts estrenada en 2019 que podría ser un excelente aperitivo ante la llegada del nuevo juego a finales de 2022, según los últimos rumores que circulan por la red. En Need for Speed ​​Heat recorreremos las calles de Palm City, una ciudad inspirada en Miami que vive una doble vida: durante el día alberga carreras de eventos deportivos oficiales, mientras que por la noche eres el peligroso protagonista de carreras secretas. Razas. Obviamente, nuestro objetivo es sobresalir de cualquier manera con nuestro automóvil personalizado, pero al mismo tiempo tener mucho cuidado de no ser atrapado por la policía local. Si quieres saber más, aquí tienes nuestra reseña de Need for Speed ​​Heat.

Género completamente alterado, TOEM es una aventura en blanco y negro dibujada a mano por Something We Made, en la que encarnaremos a un joven fotógrafo que pretende inmortalizar la cima de una montaña. Para llegar a él tendremos que viajar a Escandinavia a medio camino entre lo moderno y lo cool, hacer fotografías para resolver acertijos y ayudar a los extraños personajes que conoceremos, quienes a cambio nos darán los billetes de autobús necesarios para llegar a nuestro destino. Sin mencionar su longevidad no del todo excepcional, TOEM se presenta como una aventura ligera y emocionante que no se puede subestimar, como se señaló en nuestra revisión.

Por último, pero no menos importante, Granblue Fantasy Versus es un juego de lucha en 2D creado por Arc System Works, un estudio que realmente no necesita presentación para los fanáticos del género. Como su nombre lo indica, el juego se basa en el universo de fantasía del juego de rol Grandblue Fantasy, y ofrece un sistema de combate de varias capas, adecuado tanto para principiantes como para expertos, y un efecto visual excepcional. La lista consta de los personajes más queridos de la serie, el conjunto de movimientos representa fielmente las características de sus contrapartes originales. Si quieres saber más, aquí tienes nuestra reseña de Granblue Fantasy Versus.

¿Qué opinas de los nuevos juegos gratuitos de PlayStation Plus para PS5 y PS4 que llegarán en septiembre? ¿Estás satisfecho o esperas algo diferente? Háganos saber en los comentarios a continuación.