Juegos gratuitos de PS5 y PS4 anunciados por Sony – Multiplayer.it

Sony anunció oficialmente hoy Juegos de PS5 y PS4 gratis a los suscriptores en Playstation Plus Essential, Extra y Premium, que estarán disponibles para su descarga dentro de un mes diciembre 2022. Aquí está la lista:

Edición legendaria de Mass Effect – PlayStation 4

Vitales – PS5 y PS4

Divine Knockout (DKO) – Edición del fundador – PS5 y PS4

Los nuevos juegos gratuitos de PS5 y PS4 estarán disponibles para los suscriptores de PS Plus desde martes, 6 de diciembre de 2022. También significa que todavía tiene algunos días para reclamar los títulos gratuitos de noviembre de 2022, que incluyen Nioh 2 y LEGO Harry Potter Collection.

Mass Effect Legendary Edition es una trilogía de juegos de Commander Shepard que se han remasterizado y optimizado para 4K Ultra HD. Se incluye todo el contenido de Mass Effect, Mass Effect 2 y Mass Effect 3, incluidos más de 40 DLC publicados en el momento de su lanzamiento. Así que estamos hablando de cientos de horas de juego en general.

Sin duda, es una gran adición a PS Plus, no solo para los fanáticos de la serie que ahora pueden dar vida a las hazañas de Shepard con una nueva apariencia gráfica, sino también para aquellos que aún no se han acercado a la épica RPG de Bioware. Si quieres saber más, te sugerimos que leas nuestra reseña de Mass Effect Legendary Edition.

Biomutant es una acción ambientada en un mundo abierto postapocalíptico. Cuenta con un sistema de combate original que combina cuerpo a cuerpo, armas de fuego y habilidades transformadoras, así como una gran libertad en la personalización, ya que los jugadores pueden recodificar la composición genética del héroe para modificar su apariencia y estilo de juego a voluntad.

Además de la gran cantidad de contenido secundario, la mecánica de juego divertida y el enfoque en la personalización, desafortunadamente el título Trial 101 presenta algunos problemas de equilibrio, un diseño incompleto a veces y algunas fallas técnicas, como se señaló en nuestra revisión de Biomutant.

al final, Nocaut divino (DKO) es un juego de lucha estilo anime en 2D/3D lanzado por Hi-Rez Studios en el que los jugadores luchan como personajes legendarios y divinos, como el Rey Arturo, Thor y Hércules en los modos multijugador 3v3, 2v2 y 1v1. El juego admite el juego multiplataforma y la progresión cruzada entre todas las plataformas.

La incorporación de Divine Knockout (DKO) al catálogo de juegos gratuitos de PlayStation Plus coincide con su lanzamiento oficial. Los desarrolladores de Red Beard Games prometen respaldar el juego durante mucho tiempo con personajes divinos, mapas, artículos de personalización cosmética y modos a través de actualizaciones periódicas. La Founder’s Edition incluye un aspecto especial para Smite y otras recompensas que no se especifican en este momento.

¿Qué opinas de los nuevos juegos gratuitos de PlayStation Plus para PS5 y PS4 que llegarán en diciembre de 2022? ¿Estás satisfecho o esperabas algo diferente? Háganos saber en los comentarios a continuación.