Juegos de PS5 y PS4 en promoción con ofertas navideñas, en tienda y online – Multiplayer.it

se fueron hoy Ofertas de Navidad sobre mí Juegos de PS5 y PS4con varios títulos producidos por Sony, incluido el recién estrenado, en Actualización funcional Precios realmente atractivos. La iniciativa, válida hasta el 23 de diciembre, está disponible tanto en las tiendas participantes como en diversas tiendas online.

Comienza con Horizon Forbidden West (aquí está la reseña), que se puede comprar por 49,99 € en lugar de 80,99 € en la versión de PS5 o 39,99 € en lugar de 70,99 € en la versión de PS4. Cabe destacar que el Calendario de Adviento de GameStop funciona aún mejor a día de hoy, restando 10 euros adicionales al precio del juego.

Luego tenemos Gran Turismo 7, el competidor excepcional de Polyphony Digital que acaba de llevarse a casa el premio Juego de conducción del año en The Game Awards 2022, que puede ser tuyo por 49,99 € en lugar de los 80,99 € de la versión de PS5 o por 39 €. 99 euros en lugar de los 70,99 euros de la versión de PS4.

Eso no es todo, ya que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales está disponible por 29,99 € en lugar de 60,99 €, tanto en la versión de PS5 como en PS4, mientras que The Last of Us Part 1 está disponible por 59,99 € en lugar de 80 99 € y The Last of Us Part I The Last of Us Part II puede ser tuyo por solo 9,99 € en lugar de 40,99 €.

Última ronda: FIFA 23 incluido con A Controladores DualSense A un precio reducido de 99,99 € en lugar de 119,99 €, títulos como God of War, Ratchet & Clank y Gran Turismo Sport de la colección PlayStation Hits finalmente se han reducido a solo 9,99 € en lugar de 20,99 €.