Jubilación ¿Puede el empleador obligar al empleado a ir allí?

Hay quienes quisieran jubilarse pero no pueden, y quienes son requeridos por la empresa en cambio cuando desean seguir trabajando. De hecho, algunas empresas fomentan la jubilación cuando es posible, con el fin de fomentar el relevo generacional de los empleados (y pagar salarios más bajos). pero Un empleador puede obligar a un empleado a jubilarse?

sobre este punto Corte de Casaciónconsiderando el caso de un conductor de autobús público que fue despedido por su empleador por hacerlo requisitos de jubilación, pero hubiera preferido seguir trabajando. En esta ocasión, la casación fijó criterios para evaluar la legalidad del despido con fines de jubilación, lo que constituye un importante precedente jurídico, por la existencia de un vacío organizativo al respecto.

¿Puede un empleador obligar a un empleado a jubilarse?

Corte de Casación con sentencia n. 10.883 del 24 de abril de 2021 de sección de trabajo Identificó la relación entre la voluntad del empleado y la pensión del empleador. A juzgar por los motivos de los jueces, el empleador ciertamente tiene derecho a hacerlo. Obligar a los empleados a jubilarsePero no siempre.

En particular, un empleado que haya completado los requisitos de acceso Jubilación Podría ser despedido y, por lo tanto, obligado a jubilarse, independientemente de su voluntad y aptitud para el trabajo. Por el contrario, un empleador no puede obligar a jubilarse a un trabajador que haya cumplido los requisitos jubilación anticipadaque sigue siendo uno Libertad de Elección del empleado

Las razones son claras: la pensión de vejez no incluye ninguna pensión concesión económica; Por lo tanto, en realidad no captura ningún sesgo del empleado. Por el contrario, la jubilación anticipada implica muchas veces un sacrificio económico por lo que no se puede obligar al trabajador a hacerlo. La jubilación anticipada depende por su propia naturaleza de la voluntad del trabajador, y, como subraya la casación con la sentencia en cuestión, nunca podría ser obligatoria.

De la mano, también está el tema de las contribuciones. El principio según el cual un empleador no puede obligar a un trabajador a jubilarse si esto supondría una pérdida económica también se aplica a Pago de suscripciones con fines de jubilación.

En particular, el empleador no puede obligar al trabajador a jubilarse si la actividad laboral es necesaria para aumentar las cotizaciones previsionales, de lo contrario el trabajador estará obligado a recibir una pensión inferior a la posible. Esto, por supuesto, se considera injusto e injusto con respecto a los derechos del trabajador.

De ello se deduce que la situación particular debe analizarse caso por caso. Sin embargo, debe recordarse que la salida obligatoria para los empleados del sector público actualmente es igual 71 años. De hecho, un empleado mayor de esa edad puede ser despedido legalmente, incluso sin ningún motivo.

En cuanto a los funcionarios públicos, sin embargo, la edad mínima puede elevarse a 65 años para aquellos que no hayan cumplido con el requisito de cotización. La decisión, sin embargo, depende de él. Administración Públicaasí como la posible jubilación anticipada de los empleados que hayan cumplido los requisitos antes de la edad legal.