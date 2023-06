Juan Jesús Spalletti revive y revela la profecía emitida en tiempos de los gitanos

Juan Jesús, dedicatoria en redes sociales a Spalletti

En las redes sociales, el defensor brasileño dedicó una larga publicación a Luciano Spalletti: «Mi agradecimiento viene de lejos. Solo mira el video y lee tus labios. Hace años que no usamos esta camiseta, pero en Napoli me gritaste al final del partido. Lo deseábamos durante tanto tiempo que simplemente nos mudamos y nos volvimos a encontrar. Al final conseguimos acertar con este estadio, junto con la camiseta del Napoli. No podríamos soñarlo más hermoso. Todo estaba escrito. ¡Gracias Señor!».

Juan Jesús y Spalletti, Profecía en tiempos de Roma

además del mensaje, juan jesus Adjunto un video especifico explicandolo palabras en el post. La historia del video se remonta a tiempos Roma y mostrar Spalletti Grita algo al oído del defensor. el labio No deja dudas: dice el técnico toscano»Debemos ganar el campeonato.«. Las palabras ahora, después de la victoria scudettoToma un significado completamente diferente.