JUAN JESÚS “Acerbe me dijo, vete, no eres más que un negro” – última hora

“Acerbe me dijo que me fuera, negro, tú sólo eres negro”. Después de que protesté ante el árbitro, él admitió que había cometido un error y me pidió disculpas, y además añadió: “Para mí, Black, es un insulto como cualquier otro”. » La respuesta de Juan Jesús al jugador del Inter, que afirmó que no había pronunciado declaraciones racistas, fue dura. » Para mí, el caso se cerró ayer en el campo con las disculpas de Acerbe – escribió el defensa del Nápoles en su página personal de Instagram – y Francamente hubiera preferido no volver a algo despreciable, como lo que viví. Hoy, sin embargo, leo declaraciones inmaduras que contradicen completamente la realidad».





Juan Jesús quiso contar su versión de los hechos, ante los desmentidos que ha hecho Francesco Acerbi a su regreso hoy a Milán. Las declaraciones, según el jugador del Napoli, “son completamente inconsistentes con la realidad de los hechos, con lo que él mismo dijo ayer en el campo y con la evidencia que también demuestran las películas y los labios francos en los que me pide perdón”.





«Así que no estoy de acuerdo con eso – continúa el brasileño -. El racismo se combate aquí y ahora. Acerbi me dijo: 'Vete, negro, sólo eres negro'. Después de que protesté ante el árbitro, él admitió que Había cometido un error. Se equivocó y se disculpó, luego añadió: «Para mí, usted: «Hombre negro, esto es un insulto como cualquier otro».





Hoy cambió su historia y afirma que no hubo ningún insulto racial. Tengo algo que agregar. #No al racismo».

