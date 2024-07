Joe Biden, demócratas desesperados: Taylor Swift y Michelle Obama en plan para reemplazarlo

A medida que Joe Biden se afianza cada vez más y reitera que será él quien se presente a la reelección contra Donald Trump, hay entusiasmo en la galaxia demócrata. No faltan ideas para reemplazar la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Aún más emocionante fue el trabajo de la profesora de derecho Rosa Brooks, que enseña derecho en la Universidad de Georgetown, quien lanzó un plan entre los donantes, es decir, los financiadores de la campaña demócrata, para cambiar la situación. Tres personajes principales: Tres mujeres famosas y exitosas, Michelle Obama, Taylor Swift y Oprah Winfrey.

«Las tres estrellas serán llamadas a liderar foros públicos para evaluar rápidamente la mejor alternativa a Biden», escribió La Repubblica, pero sólo «si el presidente de Estados Unidos decide retirarse después de la desastrosa experiencia del duelo televisado con Donald Trump». .” . El plan fue revelado por Semafor y tendrá un nombre en clave: “Blitz Primary”. El profesor que hizo circular el proyecto entre los donantes trabajó en las administraciones de Obama y Biden, y sirvió como asesor de la campaña demócrata de 2020. La elección de los tres no es aleatoria. «La ex primera dama Michelle estaba movilizando a mujeres y afroamericanos, la presentadora de televisión Oprah the Housewives y la joven estrella del pop Swift», explicó.

pero como funciona? Necesitamos la complicidad de Biden, que debe retirarse, pero también de su compañera de fórmula Kamala Harris, que debe aceptar la “carrera”. A continuación, se pedirá a los aspirantes a candidatos que se propongan y las tres estrellas dirigirán foros públicos al final de los cuales se revelará el nombre de la carrera presidencial. Una especie de show social de talentos en vivo… “El ganador, elegido entre los seis finalistas basándose en los votos de los delegados en las primarias rápidas, será anunciado el 21 de agosto, tercer día de la Convención Demócrata que se celebrará en Chicago. ”, se informó. ¿Alucinaciones? Por supuesto, en política y entretenimiento todo es posible. Pero quizás el verdadero desafío sea convencer a Biden de que dé un paso atrás.