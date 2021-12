JFK, de los papeles desclasificados, apareció nuevamente la influencia política soviética

Repitiendo la presunta acusación soviética en 1963 del asesinato del ex presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy. La administración de Joe Biden casi se publica 1500 páginas de documentos mantenidos en secreto hasta ahoraLo que los historiadores esperan que arroje luz sobre su muerte.

Según informes de los medios, en los trabajos publicados por los Archivos Nacionales, hay notas sobre agentes de la CIA capturados inmediatamente después del tiroteo, que tuvo lugar el 22 de noviembre en Dallas. Pero también aparecerán indicios interesantes en el supuesto camino soviético, comenzando con la noticia de que el asesino Lee Harvey Oswald se reunió con el cónsul Valery Vladimirovich Kostikov, agente de la KGB, en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1963, dos meses antes del asesinato. La reunión también se mencionó en documentos anteriores, pero hoy han surgido nuevos detalles, aunque aún no está claro quién solicitó la cita.

También en los periódicos hay una nota sobre las llamadas telefónicas anónimas realizadas con la Embajada de Estados Unidos en Canberra, Australia, un año antes del asesinato. La persona que hizo las llamadas afirmó que el gobierno soviético planeaba matar a Kennedy. Se realizó otra llamada telefónica el 24 de noviembre, dos días después del asesinato, alegando que Moscú estaba detrás de la muerte de JFK. La esposa de Oswald, que era rusa, aparece mencionada en todos los expedientes: en uno de ellos se explicará cómo una estudiante marroquí se puso en contacto con la CIA tras el tiroteo alegando ser su novio, aunque no se sabe cuál fue la conexión. Información de investigación.

Hay alrededor de 10,000 páginas que el Congreso ha solicitado desclasificar desde 1992. La próxima fecha límite de Biden es el 15 de diciembre de 2022, cuando los documentos restantes se revisarán a fondo y luego se publicarán.. Según la orden del presidente de Estados Unidos, las agencias que deseen continuar reteniendo ciertos documentos más allá del plazo del próximo año deben proporcionar a la Casa Blanca «un índice no clasificado que identifique todas las razones de la agencia para proponer un aplazamiento».

Para CNN, la publicación de periódicos probablemente perpetuará el amargo debate entre el gobierno federal y los investigadores involucrados en el asesinato de JFK, quienes siempre han sostenido que la CIA, el FBI y otras agencias de seguridad nacional han obstruido consistentemente la publicación organizada por el Congreso. Además, según numerosas encuestas de opinión, la mayoría de los estadounidenses no cree en la conclusión oficial de la Comisión Warren de que Oswald actuó solo al matar a Kennedy.