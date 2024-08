¡Jenny Guardiano de Temptation Island muestra sus labios naturales en Instagram!

Jenny Guardiano y Tony Renda Están más unidos que nunca tras su experiencia en Isla de la tentación. Pocos apostarían por esta pareja, pero aquí están felices y amando un nuevo estilo de vida que los satisface. En las últimas horas Jennie compartió el resultado de un nuevo video con muchos de sus fanáticos en Instagram. Decisión estética que se relaciona con ello labio. Aquí están los detalles.

Aventura A Isla de la tentación Pon a prueba la pareja que formaste Tony Renda y Jenny Guardiano. Los dos sicilianos desembarcaron Reality show presentado por Filippo Bisiglia Para intentar solucionar sus problemas relacionados con la traición del DJ y la vida de sacrificio que le impuso a su novia. Después de un viaje turbulento, durante el cual Jenny ganó más confianza en sí misma, la pareja abandonó el programa junta, aunque muchos hubieran preferido que se fueran por separado.

Jenny explicó por qué decidió darle a Tony una segunda oportunidadY hoy los dos parecen más unidos que nunca. En las últimas horas, la pareja recibió a sus amigos Matteo y Soria, con quienes han desarrollado una hermosa relación en Temptation Island, pero Jenny primero quiso mostrárselo a sus fans. Instagram A raíz de sus recientes decisiones en cuanto a intervenciones estéticas. Hace unas semanas, Guardiano anunció que había decidido hacerlo. Eliminación de relleno de labios Porque cuando se vio de nuevo encontró su elección exagerada y le gustaría volver a ser lo más normal posible.

dosoy un guardián Entonces tomó una decisión importante. Isla de la tentación Lo cual se relaciona con su apariencia estética, lo que atestigua su nueva confianza en sí misma. hermosa siciliana Se quitó el relleno de los labios.A, tema de discusión en la web durante su estancia en el reality de seducción, pues quiere volver a ser lo más normal posible.

«Mientras tanto admiraba mis labios sin rellenos. Ahora están completamente curados y no me he quitado nada, qué raro.»