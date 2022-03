Jacobs no es elegible para la final en Belgrado. Dosso vuela, Ponzio establece el récord

Una prórroga o un poco más: La batería de los 60 para Marcel Jacobs era un trámite. El policía había corrido discretamente a 6″ 56, abriendo un abismo entre él y los demás. Tiempo de reacción a un disparo de 0″ 163, salida de calidad, lanzamiento fácil. No ocupado, en la final dio la impresión de frenar. El competidor más cercano, el turco Kayhan Ozer, terminó muy lejos, con 18/100, con 6″ 74. Los blues volvieron a la pista (que albergará el Campeonato Mundial del 18 al 20 de marzo) a las 19:42 para la final. En el papel, no Hay oponentes, pero no hay forma de saberlo realmente. Jacobs on sale de los tacos antes que los demás y es descalificado. El eslovaco Jan Volkow (en el major tres veces en el podio europeo) ganó con un tiempo de 6’69.