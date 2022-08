Jacobs corrió los 100 metros en el Campeonato de Europa de Atletismo de 2022. «Si estoy bien, puedo hacer grandes cosas» – Corriere.it

De Gaia Picardie, reportera de Mónaco

Después de ganar fácilmente la semifinal en 10 segundos seguidos, los azules también dominaron la final y se proclamaron campeones de Europa en 9″95.

efectivo para salir de los grumos, fuerte en la fase de lanzamiento, sin tener que exagerar («No me gustó demasiado, el clima no me satisface pero está bien esta noche»), Jacobs Rey de Europa en 9″95 Como campeón olímpico contra Gran Bretaña (plata Hughes en 9″99, Ali bronce en 10″13) y quién sabe qué hubiera pasado en el Mundial de Eugene, hace menos de un mes, si el chico de Desenzano del terremoto llegó allí intacto y tranquilo, en lugar de un Jaguar lesionado y protegido que regresaba de cuatro carreras rápidas en su tierra natal (Savona y Reti), estancado por el encogimiento después de 100 grados de calor. Pero no con las hipótesis descabelladas de que se hizo historia, American Curley (9″86) es el campeón mundial en un podio total de EE. UU. y Jacobs se está poniendo al día en el continente en una carrera llamada para salvar también una temporada al aire libre. Mal de creer Una vez finalizada la Restauración, llegará también la hora de la venganza: “La mitad de la gente ni se creía que me iba pero el trabajo da sus frutos y he demostrado que si estoy bien puedo hacer grandes cosas. Bueno, pero no tan bien, la cinta tricolor en la pantorrilla izquierda lo demuestra: «Sentí que está cerca al intentar las salidas de los bloques antes del medio. ¡De infarto! Por eso corrí un poco en la final». El relevo 4×100 debería ser seguro.