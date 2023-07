Ivan Zanettin, recién llegado de Venezuela para los EnergyTime Spike Devils

El lateral sudamericano formará parte del sexteto rossobl 2023/24: “Estamos dispuestos a dar el 200 % por la causa de Campobasso”.

Campobasso: más y más alto, como el lema acuñado en ese momento por Mike Bonjorno. La conexión de EnergyTime Spike Devils Campobasso con el mundo de los opuestos crece, temporada tras temporada, y por su tercera experiencia consecutiva en cadetes, está lista para tomar las cumbres de los Alpes o los Andes, considerando dónde está el bombardero Rossoplo de la temporada 2023/24. procedente de.

Tras Andrea Sarachino y Roberto Corriere, el Rossoblu puso a disposición del reafirmado técnico Mariano Maniscalco un delantero de absoluta espesura y clase superior como el venezolano (pero figura italiana) Iván Zaneten Romero.

Nacido en la Isla de Margarita en el país sudamericano, hasta los trece años tuvo su pasión deportiva por el fútbol. Entonces su estatura en ese momento -ya de 178 cm- hizo que en la escuela se uniera a Joel Rojas con quien, a los diecisiete años, ganó el título estatal en Yaracuy, así como el título de mejor jugador de la competencia. Justo a esta edad llega también la mudanza a Italia en Asti. Aquí, en la guardería de Hasta Volley y también gracias a cierta presencia en B2, comienza su nueva vida como jugador, con un crecimiento físico que le llega hasta los 195 cm de altura, asegura que su carrera de veintiséis años fuera de la la carretera va muy rápido pases para Módena primero en B2 y luego en B , luego temporada y media en Ortona en A2, experiencia en Calci siempre en el segundo campeonato nacional, campeonato de cadetteria en Casarano, regreso a A2 en Castellana Grotte y, en En el último campeonato, la aventura de Salento con Galatone estuvo un paso más cerca del ascenso a A3.

«Y este es el objetivo que quiero lograr ahora en Campobasso»Dice sin rodeos que lo contrario está ocupado, durante el verano, incluso como socorrista, testimonio pleno de su fisicalidad.

“Personalmente, vivo cada partido con mucha audacia y ganas de dar lo mejor de mí. Mi mentalidad es dar lo mejor de mí en todas las circunstancias. Y si llego al 150% en Salento, entonces en Molise quiero llegar al 200%. Personalmente, quiero hacerlo mejor y estoy emocionado en vísperas de esta temporada. De momento es pronto para hacer pronósticos a largo plazo, pero seguro que tarde o temprano quiero conquistar la primera división y siento que Campobasso, también con respecto al programa del club que me han dado los entrenadores, tiene todas las credenciales para ser el lugar correcto».

Hablando de sí mismo y de su forma de estar en el campo, Zanetin también habló de una madurez personal que llegó con el paso del tiempo: «En los primeros años, al menos hasta los veintiún años, yo era el clásico opuesto al ‘ignorante’ de los que estaban convencidos de que tenían que romper el muro golpeando cada vez más lejos. Con el tiempo aprendí a usar la fuerza y ​​la inteligencia, y a estar listo para buscar el mejor tiro sin importar la situación, porque el objetivo principal es llevar el punto a casa”.

Determinación, espíritu y determinación. Todas características que en Sudamérica se traducen en la denominada Gara. “Este es un aspecto que me acompaña en mis inicios en Venezuela. En América Latina la iniciativa lo es todo, a diferencia de lo que he visto muchas veces en Italia, donde quizás hay más espacio para la reflexión. Desde mis años de jardín de infantes, el fuego ha energizado mis juegos, de hecho, cuanto más brillante soy, mejor juego. Después de todo, esta forma de hacer las cosas es un poco mi marca registrada y también es la forma en que trato de cargar a mis compañeros de equipo».

Luego, dirigiéndose a las masas de russoble, está listo para gritar a la audiencia: «El llamamiento que les hago es sencillo: que vengan a conocernos porque haremos todo lo posible para garantizarles una buena oferta con un club que apunta a hacerlo muy bien. Será una gran aventura y en estos casos Siempre es bueno experimentar de cerca sentimientos fuertes”.

Además, de un jugador como él, que comenzó su carrera en el norte y luego continuó su carrera en el sur, también existe la posibilidad de obtener una visión general de las diferencias entre los dos universos.

“Lo que puedo decir es que en los grupos del sur de la cadetteria los equipos cada año son más fuertes y hay más pasión y transmisión entre los equipos y no hay partidos nada sencillos porque todos los equipos son duros. a menudo termino jugando en entornos que tienen una calidad amortiguada Media bastante alta en general. Personalmente, la calidez que me rodea me vigoriza y me devuelve más determinación, como fue el caso en Galaton, por ejemplo».

Para la xantina serie b «Es la Superliga. Siempre me esfuerzo por sacarle el máximo partido y poder conseguir la mejor consistencia que necesitas porque los playoffs, después de la temporada regular, son el escenario principal del campeonato. Algunos elementos piensan, después de un gran , que la última temporada es más estable, pero ahí es donde empieza toda la temporada. Sé de la experiencia de Galaton, donde después de una larga serie de éxitos, la derrota en la segunda etapa con Sarroch marcó nuestro camino. Por eso siempre necesitas el mismo deseo ardiente y estar lo mejor posible.Juegos, hay que tenerlos en cuenta, solo termina cuando la última pelota toca el suelo y por eso, personalmente, vivo la temporada como si fuera el comienzo con las mismas ganas de Entrena en cada sesión y aprovecha al máximo cada partido, porque en este torneo solo te irá bien si no te rindes. Como un centímetro en cada entrenamiento, en cada partido y en cada balón. Este es mi trabajo. dar lo mejor de mí y más, y vivir el campeonato como la primera competición con la debida atención y sin subestimar a nadie.