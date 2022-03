Itch.io ofrece un paquete de 991 productos por menos de 10 euros, también hay juegos populares – Nerd4.life

para ayudar a Ucrania, Picar Decidí hacer un paquete de 991 productosincluidos juegos, juegos de rol, libros, cómics, música y más, un menos de 10 euros (es decir, $ 10). Dentro de esta enorme lista, tampoco faltan videojuegos muy populares y divertidos.

De hecho, el paquete Itch.io incluye archivos juegos Como SkateBIRD, Backbone, CrossCode, Kingdom Two Crowns, Wandersong, Gunner, Inmost, Figment, Superhot, Sundered Eldritch Edition, pero también el libro no oficial dedicado a Undertale «Fallen Down: Heartache & Compassion in Undertale». Sin olvidar que Baba eres tú, A Short Hike, 2046 Read Onle Memories, Night Call, Bury me, My Love, Celeste, Minit, Jotun Valhalla Edition, TowerFall Dark World Expansion. La lista incluye 991 productos, como mencionamos, y no es posible enumerarlos todos: Puedes ver por ti mismo todo lo que Itch.io tiene para ofrecer en esta dirección.

Todos los beneficios irán a Caridad En particular, se dividirán 50/50 entre International Medical Corps (que brinda asistencia médica en la región) y Voice of Children (que ayuda a los niños a superar los horrores de la guerra y ayuda a crear refugios).



Paquete Itch.io Ucrania Póster

También informamos que 600 de 991 productos paquete para ucrania Nunca fueron compilados en el pasado. Además, varios desarrolladores se han puesto en contacto con Itch.io para poder agregar su juego al catálogo de la plataforma y así ser incluido en este paquete. Esta es una iniciativa maravillosa.

Itch.io pregunta a los usuarios que tienen la posibilidad de pagar más del monto mínimo requerido. También especificamos que la compra No proporciona una clave de Steam: solo puede descargar juegos y productos directamente desde la página de itch.io.