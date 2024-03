Italia y Venezuela Posible alineación: Spalletti con Retegui y Fratesse desde el minuto 1.

MediaGol ⚽️ 21 de marzo – 14:00 horas



El partido amistoso está previsto a las 22 horas en Fort Lauderdale: aquí están las posibles opciones para el técnico italiano.

Todo está listo para las dos primeras pruebas programadas Estados Unidos de Américaque se distinguiráItalia Por Luciano espalettis. 22:00 hora italiana «Estadio de persecución» Desde Fort Lauderdale (la instalación que alberga carreras bajo techo paraInterMiami De leo Messi), el Blues se enfrentarán Venezuela. Un partido amistoso útil para que el técnico certaldense evalúe el grupo a menos de tres meses de la cita con él Eurocopa 2024 Y entender en quién hay que centrarse de cara a la competición continental que se disputará Alemania Del 14 de junio al 14 de julio. Donnarumma y sus compañeros Se coloca en el grupo con Albania (Dortmund, 15 de junio), España (Gelsenkirchen, 20 de junio) Croacia (Leipzig, 24 de junio).

espalettis Estas dos pruebas estarán disponibles (la otra prevista para el 24 de marzo con…Ecuador), es decir, junio vs. Turquía (Martes 4 de junio en Bolonia) e Bosnia y Herzegovina (en Empoli, domingo 9 de junio) para tomar sus decisiones: «Estaremos atentos a estos partidos amistosos, entrenamientos y partidos de los equipos de los clubes, y veremos a alguien nuevo. Ante la necesidad de crear siempre cosas más fuertes, vamos y hacemos estas pruebas y luego tomamos los resultados. Antes de empezar “Teníamos poco tiempo disponible y nos quedamos en un determinado sistema: ahora tenemos «Este espacio es para dos partidos amistosos, podemos intentar algo diferente: tenemos que hacer algo moderno».CT anunció en la conferencia de prensa. READ Se aprueba Acuerdo de cooperación en el campo de la agricultura entre Venezuela y Serbia

No hay nadie entre los convocados BerardiPortero de la Lazio, que se perderá la Eurocopa por una grave lesión en el tendón de Aquiles. proveedorTiene un problema en el tobillo. Sin embargo, fue excluido Inmaduro. El defensa del Inter fue convocado inicialmente espalettispara reemplazarlo más tarde Zurdo Por el presunto insulto racista dirigido a ella Juan Jesús Durante el partido de San Siro entre Inter y Napoli. Tres nuevas características Folorunshocentrocampista del Verona (pero propiedad del Napoli), del Udinese y del exdelantero del Palermo Lorenzo LucasY también fuera de Turín bellanova.

en contra de Venezuela Espacio para un plan 3-4-2-1 con un nuevo ataque: iglesia Y Fratesi (o Peregrinoscon el centrocampista del Inter en ataque) como apoyo ritojoy. Pero la defensa consistirá en Escrito por Lorenzo, Buenos dias Y palos Antes de lo habitual donnarumma. En medio del campo hay espacio para Jorginho Y camillacon Cambiaso Y uno en el medio marco Y Udoji Sobre lo externo. Estas son las posibles opciones para los entrenadores:

Posibles formaciones — Italia (3-4-2-1): Donnarumma. Di Lorenzo, Bongiorno, Bastoña; Cambiasso, Jorginho, Barella, Demarco/Udugi; Fratesi, iglesia; Ritojoy. CT: Spalletti.

Venezuela (4-2-3-1): Romo, González, Ángel, Osorio, Navarro, Rincón, Martínez, Machis, Otero, Savarino, Rondón. CT: Batista.

Dónde ver Italia y Venezuela en la televisión — El partido se retransmitirá en directo por Rai Uno y a través de su aplicación RaiPlay.

