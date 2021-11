Italia, Mancini: ‘No a las malas ideas, compensación en marzo. Tonali puede jugar desde 1 ‘Hay Barilla’. probabilidad 11 | primera página

allí mañana Equipo nacional italiano Se enfrentará a un partido inesperado por dentro o por fuera. a mi Belfast, Los Azur Ellos tomarán parte en el último partido del grupo, contra Irlanda del Norte, y al final del mismo tendremos un veredicto: o vamos directamente al Mundial, o tendremos que jugar los play-offs que provocan desagradables sentimientos. recuerdos. los CT Roberto Mancini Así habló en la rueda de prensa de la víspera del partido.

En el partido de mañana – «Los malos pensamientos son cosas serias. Este es un partido de fútbol, ​​un partido importante pero debemos intentar jugar nuestro juego. No será fácil porque aquí siempre le han dado un poquito a cualquiera. Tenemos que ser rápidos en el juego y mantener la pelota en el suelo, Las cosas que hemos estado haciendo durante tres años. Sabemos que hay momentos difíciles en el camino que aún no nos han pasado. Mañana es un momento delicado pero los chicos no deben olvidar lo que hicimos, eso es todo. Tenemos que ganar, pero estamos seguros de que todos los equipos harán todo lo posible, tanto Bulgaria como Irlanda. La selección siempre tiene presión, mañana habrá más. No se trata de marcar muchos goles. Si aún no han encajado, habrá una razón, tenemos que ganar, pero si podemos marcar más goles, es mucho mejor.

Sobre el dibujo con Suiza – Con Suiza sufrimos después de su superioridad, pero después solo perdimos el gol de la victoria. Por si acaso se realizó una prueba de corrección en marzo. Pero queremos pasar mañana por la noche.

En camilla y objetos de valor – Recogemos a todos los chicos por la mañana. Parilla se ha recuperado, Tonali está bien y en perfecta forma, por lo que puede jugar.



Posibles formaciones:

Irlanda del Norte (3-5-2):

Peacock Farrell. McNair, c. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Savile, Ferguson; Maginnis, Washington. Todo Baraclough.

Italia (4-3-3): Donnarumma. DiLorenzo, Bonucci, Acerby, Emerson; Barilla, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Iglesia. Mancini bandadas.