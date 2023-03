Italia llama a Matteo Retegui, de 23 años, el Tigre argentino suicida

Londres. Será de un color azul celeste teñido de… albicelesteal. La noticia es bomba: Roberto ManciniY Seleccionador de Italia, campeón de Europa, para afrontar retos Contra Inglaterra (H, 23 de marzo) y Malta (Visitante, 26 de marzo) Válido para las Eliminatorias de la UEFA Euro 2024, también convocadas mateo Retegui, 23 años, delantero de Tigre, cedido por Boca Juniors. El tigre y el futbolista ya han sido informados de la decisión antes CT de la tripulación azul. De esta manera, se intenta evitar el bulo como en un caso marcus senesi: El defensa, muy a la vista de los Blues, ha sido convocado antes Lionel Scaloni La final es el 1 de junio en Wembley, por lo que Argentina tiene preferencia sobre Italia. Un revés urgente que no debe repetirse: Retegui, si juega un segundo con la Azzurri no podrá vestir la camiseta el cielo es azul.

problemas de avance

El motivo de la citación es para que parezca lo mismo. Entrenador italiano en los últimos días: Los Azzurri enfrentan problemas en la línea ofensiva. «Los problemas son serios», explica Mancini. Bienes raícesel Afuera y tal vez así raspadori. Hay grandes signos de interrogación. Casi todos los delanteros han jugado muy poco en los últimos meses. No tenemos uno que comience como propietario, independientemente Gnonto, que ha jugado un poco más en el Leeds United y también puede jugar en la delantera. Por lo demás estamos en mala forma: ajedrez herido, bellotti jugar un poco Hay soluciones en defensa y mediocampo. Hay problemas en ataque, pero no porque no haya talento. Tienen que jugar y en cambio se aserran con gotero…». Aquí, entonces, está la solución, que, para aquellos que no siguen Primera División Argentinapuede sonar como una apuesta loca, pero en realidad es una jugada deliberada y lógica: en 6 partidos de liga, pateador de Tigre, hijo de carlos l chapa Retegui (Entrenador de hockey que puede ganar Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 y que tocó la sede de Rosario Central en 2022 como suplente apache Carlitos Tévez), Jamal anotó 6 goles. Loco promedio, podría ser muy, muy apropiado para Italia.