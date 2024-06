Italia – Croacia en la Eurocopa 2024: las dos alineaciones para el partido decisivo de esta noche

España y el filial juegan contra Albania

allá España ¿Hará bromas? No, ya no. «Jugamos por el prestigio y la reputación», afirma. Entrenador Luis de la Fuente. «Queremos ganarlos todos, así que presentaré el mejor XI para este partido». «El mejor entrenamiento» para el enfrentamientoAlbania (En Düsseldorf, al mismo tiempo Italia-Croacia) Y sin embargo es el que ni siquiera tiene dueño, si no tal vez Sin puerto Que llegó procedente de la Península Arábiga en estado grave, y necesita jugar para recuperarse. Entonces nada Murata, Yamal o williamsLo más probable, sin embargo Ferrán Torres, Joselu Y Oyarzabal. Leer el artículo