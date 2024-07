Italia Clasificatorios Europeos Femeninos 0-0 con Holanda

A 90 minutos del final de la fase de clasificación de cuatro equipos, Italia sigue siendo dueña de su propio destino. El empate 0-0 contra Holanda, contra Sittard 9000, en realidad no cambia la clasificación. De hecho, por la tarde, Finlandia y Noruega también terminaron el partido en Turku con empate (1-1). Los italianos siguen ocupando el tercer puesto por diferencia de goles, pero clasificarse para la Eurocopa suiza de 2025 sin pasar por las eliminatorias de otoño (reservadas a los terceros y cuartos clasificados) sería suficiente para vencer a Finlandia el martes en Bolzano. Sin embargo, en caso de empate, cabe esperar que Noruega y Holanda, en el campo a la misma hora, a las 19:00 horas, no hagan lo mismo, o en todo caso que Noruega no gane. En general, este inusual viaje a Holanda del pasado mes de julio resultó en un resultado justo, porque Italia mereció romper el equilibrio en la primera parte, como lo hizo el equipo naranja en la segunda. Sin embargo, aún quedaba una mano sospechosa de Spitz cuando faltaba un cuarto de hora para el final (en teoría, no muy lejos del toque de Cucurella contra Alemania…) por la que el banquillo italiano saltó al terreno de juego en señal de protesta. Sin embargo, aquí ni siquiera hay VAR al que recurrir.