Israel – Hamás, las últimas noticias de guerra de hoy, 22 de junio, en Gaza

Al menos 42 personas fueron martirizadas en los ataques israelíes contra el barrio de Al-Tuffah y el campamento de Beach en Gaza. dijo a Reuters Ismail Al-Thawabta, director de la oficina de prensa del gobierno dirigida por Hamás, citando a medios israelíes.

Las imágenes del palestino herido atado al capó de un vehículo militar israelí mientras avanzaba entre los escombros conmocionaron a Internet. Imágenes publicadas por Al Jazeera.



En una actualización de su recuento anterior, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que al menos 25 personas murieron en un bombardeo que dañó su oficina en Gaza, alrededor de la cual cientos de palestinos desplazados viven en tiendas temporales.







Continua a seguire gli aggiornamenti su Sky TG24

Para recibir noticias de Sky TG24:



La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)



Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)



Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)



«,»postId»:»0cae8b57-aa16-4570-b0bd-7bbb3fad8f95″},{«timestamp»:»2024-06-22T21:45:00.203Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T23:45:00+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Le Maldive vieteranno l’ingresso nel Paese ai cittadini israeliani»,»content»:»

Il provvedimento – che non è chiaro quando entrerà in vigore – è una reazione alla guerra di Israele nella Striscia di Gaza; intanto il ministero degli Affari Esteri di Israele ha raccomandato ai propri cittadini \»di evitare qualsiasi viaggio alle Maldive\». LA DECISIONE



»,»postId»:»7344c3e7-9472-4f55-ae00-4dcd306cef73″},{«timestamp»:»2024-06-22T21:20:00.043Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T23:20:00+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Israele, cos’è la Nakba palestinese del 1948: storia e significato»,»content»:»

Con questo nome si indica l’esodo forzato di 700mila arabi palestinesi dai territori occupati nel corso della prima guerra arabo-israeliana. L’APPROFONDIMENTO



»,»postId»:»b3b17875-5278-4540-9193-42a609eec0b6″},{«timestamp»:»2024-06-22T20:45:00.803Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T22:45:00+0200″,»altBackground»:false,»title»:»La questione israelo palestinese, cos’è e come è nata»,»content»:»

L’attacco del 7 ottobre 2023 lanciato da Hamas contro Israele ha riacceso i riflettori su una contrapposizione che va avanti da decenni e su cui non si riesce a trovare una soluzione. Anche se, negli anni, qualche tentativo è stato fatto. IL FOCUS



»,»postId»:»08fe6827-53d2-4ee7-bfc7-1061700dd025″},{«timestamp»:»2024-06-22T20:00:00.179Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T22:00:00+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Cos’è Hamas, l’organizzazione che si scontra da oltre 30 anni con Israele»,»content»:»

Fondata nel 1987, affonda le radici negli anni Settanta e nei Fratelli Musulmani nati in Egitto. Oltre a un’ala militare, il Movimento di Resistenza Islamica che controlla (anche se non completamente) la Striscia di Gaza, possiede un braccio politico-sociale. Ma non mancano le divisioni interne nell’organizzazione paramilitare palestinese. LA SCHEDA



»,»postId»:»c48b80e8-af1a-40f8-8ac7-01d3f512cbb9″},{«timestamp»:»2024-06-22T19:38:43.707Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T21:38:43+0200″,»image»:{«imgSrc»:»https://static.sky.it/editorialimages/6534336868428397123518803999400591753253/external-upload/liveblog-manager/tg24/2024/06/22/proteste%20antigovernative%20a%20Tel%20Aviv.jpg»,»imgAlt»:»Manifestanti antigovernativi a Tel Aviv»,»imgCredits»:»©Ansa»,»imgCaption»:null},»altBackground»:true,»title»:»Migliaia in piazza per protestare contro il governo israeliano»,»content»:»

Come ormai ogni sabato da mesi, migliaia di manifestanti si sono radunati in serata a Tel Aviv per protestare contro il governo del premier Benyamin Netanyahu, chiedendo nuove elezioni e la liberazione degli ostaggi detenuti a Gaza. Molti manifestanti mostravano cartelli con scritto ‘Ministro del crimine’ e ‘Fermate la guerra’ mentre la gente si riversava in piazza. L’organizzazione di protesta antigovernativa Hofshi Israel ha stimato che più di 150.000 persone hanno partecipato alla manifestazione, definendola la più grande dall’inizio della guerra contro Hamas. Alcuni manifestanti si sono sdraiati a terra coperti di vernice rossa nella Piazza della Democrazia di Tel Aviv per protestare contro quella che dicono essere \»la morte della democrazia del Paese\» sotto Netanyahu.

«,»postId»:»3b7b9be7-7631-40a0-a0ba-3392eaf67fc5″},{«timestamp»:»2024-06-22T19:32:08.862Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T21:32:08+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Ong: tre combattenti filo-iraniani uccisi in un raid in Siria»,»content»:»

Una Ong siriana ha dato notizia di tre combattenti filo-iraniani, tra cui almeno due iracheni, uccisi venerdì sera nel corso di un raid nella reagione di Deir Ezzor, Siria orientale – una zona di forse influenza iraniana e regolarmente bersagliata da raid israeliani e talvolta americani, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh).

«,»postId»:»694a5845-aa18-45d0-8ac0-1adbee22b3cf»},{«timestamp»:»2024-06-22T19:20:00.824Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T21:20:00+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Israele, liberati 4 ostaggi in mano ad Hamas: le immagini del rientro in patria»,»content»:»

Tutti erano stati catturati il 7 ottobre 2023 dal festival di musica techno Nova. Il più giovane ha 21 anni. Tra di loro anche Noa Argamani: in un video del rapimento si vedevano i terroristi di Hamas mentre la portavano via in moto. Pesante per i palestinesi il bilancio dell’operazione: le stime vanno dai 100 ai 210 morti. LE IMMAGINI



»,»postId»:»cdf8f90d-e2c4-4b3a-bba2-4e990de778d1″},{«timestamp»:»2024-06-22T18:50:00.118Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T20:50:00+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Stato Palestinese, quali sono i Paesi che lo riconoscono ufficialmente»,»content»:»

Il 28 maggio Spagna, Norvegia e Irlanda hanno formalizzzato il riconoscimento dello Stato di Palestina, il 30 è stata la volta della Slovenia. A livello globale lo ha già fatto il 70% circa dei membri Onu, tra cui non ci sono Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti. QUALI SONO



»,»postId»:»00ac8c13-e00c-4a12-b463-dea6ce439f9b»},{«timestamp»:»2024-06-22T18:25:00.437Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T20:25:00+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Università di Palermo interrompe Erasmus con Israele. Ministra Bernini: \»Sbagliato\»»,»content»:»

Non si è fatto attendere il commento della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che ha dichiarato: \»Le Università non si schierano, le università non entrano in guerra, sono costruttori di ponti, creatori di pace, sono delle grandi fabbriche di diplomazia scientifica\». E ancora: “Nel momento in cui i rapporti si interrompono, l’università viene meno alla sua missione fondativa, che è quella dell’inclusività. L’università è aperta e inclusiva, non chiude mai le porte\». LEGGI L’ARTICOLO





«,»postId»:»85f1e7fe-ee07-466c-861a-507d0d44c340″},{«timestamp»:»2024-06-22T18:08:15.613Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T20:08:15+0200″,»image»:{«imgSrc»:»https://static.sky.it/editorialimages/3580022174808875282292970051379420991466/external-upload/liveblog-manager/tg24/2024/06/22/palestinese%20legato%20tank%20israeliano%20ansa.jpeg»,»imgAlt»:»palestinese legato tank israeliano»,»imgCredits»:null,»imgCaption»:»Ansa/fermo immagine video X Al Jazeer»},»altBackground»:true,»title»:»Palestinese ferito legato a cofano di blindato, video scuote web»,»content»:»

Hanno scosso la rete le immagini di un palestinese ferito e legato sul cofano di un veicolo militare israeliano in movimento tra le macerie, quasi come fosse uno scudo umano, secondo alcuni commenti sul web: immagini girate nel nord della Cisgiordania e diffuse da Al Jazeera che nel suo post su X, commenta: \»Le forze di occupazione abusano così del corpo di un giovane palestinese legandolo a un veicolo militare\». Condotta stigmatizzata da Israele tanto che l’esercito ha detto che chi ha legato quell’uomo ha agito contro i protocolli delle forze armate, una scelta \»contraria agli ordini e alle procedure\». Tutto è accaduto nell’area di Wadi Burqin, adiacente alla città di Jenin, dopo un’operazione militare finalizzata all’arresto di palestinesi ricercati. Nel corso dell’operazione, l’Idf ha riferito che i suoi soldati hanno risposto al fuoco contro uomini armati. Uno di loro è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco, quindi arrestato, e portato fuori dall’area appunto legato al cofano del veicolo. \»La condotta registrata nel video non è coerente con gli ordini dell’Idf e con ciò che ci si aspetta dai suoi soldati\», affermano i militari. \»L’incidente – aggiungono – è oggetto di indagine e sarà trattato di conseguenza\». Intanto il palestinese ferito è stato consegnato alla Mezzaluna Rossa per le cure necessarie.

«,»postId»:»48426175-4ba3-4662-992a-e7c5d4f99514″},{«timestamp»:»2024-06-22T17:45:00.921Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T19:45:00+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Israele, Netanyahu parlerà al Congresso Usa il 24 luglio»,»content»:»

\»L’incontro bipartisan e bicamerale simboleggia la relazione duratura tra Stati Uniti e Israele e offrirà al primo ministro Netanyahu l’opportunità di condividere la visione del governo israeliano per difendere la democrazia, combattere il terrorismo e stabilire una pace giusta e duratura nella regione\». Così il presidente della Camera repubblicana, Johnson, ed il leader della minoranza al Senato, McConnell, in una dichiarazione congiunta. LEGGI L’ARTICOLO



»,»postId»:»e4abb9b6-c132-41ea-83a7-0a88b6c5bf22″},{«timestamp»:»2024-06-22T17:10:00.042Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T19:10:00+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Israele avrebbe organizzato una campagna di persuasione online rivolta a politici USA»,»content»:»

Lo rivela il New York Times, che cita fonti del Ministero della Diaspora di Israele. Anche OpenAI e Meta affermano di aver individuato un’operazione di disinformazione portata avanti da una società israeliana. LEGGI L’ARTICOLO



»,»postId»:»ff84d2b9-345e-4e55-b190-0abf355987f2″},{«timestamp»:»2024-06-22T16:37:06.823Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T18:37:06+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Idf, colpiti diversi obiettivi Hezbollah nel sud Libano»,»content»:»

Diversi operativi di Hezbollah nonché edifici sospettati di essere utilizzati dal gruppo sciita filo-iraniano sono stati colpiti oggi da Israele nel sud del Libano. Lo hanno reso noto le Idf, precisando che in un attacco ad Ayta ash-Shab è stato preso di mira un sospetto agente di Hezbollah che era stato avvistato in uno dei punti di osservazione del gruppo. A Yaroun un aereo da caccia ha colpito un edificio utilizzato da Hezbollah e sempre in un raid è stato colpito un altro edificio utilizzato dall’organizzazione libanese a Ramyeh.

«,»postId»:»0bf19dfb-bee3-4579-aa7e-229a2c750557″},{«timestamp»:»2024-06-22T16:29:22.428Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T18:29:22+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Lanciati dal Libano 2 missili anti-tank contro località israeliana al confine»,»content»:»

Due missili guidati anti-tank sono stati lanciati dal Libano contro la località israeliana di Metula, al confine con il Paese dei cedri. Lo ha reso noto l’esercito dello Stato ebraico, precisando che i missili hanno provocato degli incendi nell’area, ma non si hanno notizie di feriti. Le Idf hanno risposto all’attacco, rivendicato da Hezbollah, bersagliando nel sud del Libano la fonte da cui sono partiti i due missili.

«,»postId»:»9588f9db-790f-4f12-ab24-ee7fe4a08430″},{«timestamp»:»2024-06-22T16:25:03.264Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T18:25:03+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Soldati Israele legano palestinese ferito su tetto auto»,»content»:»

I soldati israeliani hanno trasportato un palestinese legato sul tetto di un veicolo dell’IDF a Jenin. C’è anche un video. L’esercito israeliano ha affermato che il filmato che mostra un uomo armato palestinese \»legato al tetto di un veicolo\» israeliano è contrario ai loro ordini e procedure.

«,»postId»:»6f79db25-c455-46b3-b7b5-7c288f6efa19″},{«timestamp»:»2024-06-22T15:45:49.533Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T17:45:49+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Mar Rosso, attacco Houthi contro nave nel golfo di Aden»,»content»:»

Una nave commerciale che viaggiava nel Golfo di Aden ha registrato esplosioni vicino allo scafo. L’equipaggio è in salvo e la nave si sta dirigendo verso il porto più vicino. Lo riferiscono le autorità, citate da Al Arabiya. Si tratta probabilmente dell’ultimo attacco degli Houthi dello Yemen. L’attacco arriva dopo l’affondamento questa settimana della nave ‘Tutor’, che ha segnato quella che sembra essere una nuova escalation da parte degli Houthi sostenuti dall’Iran nella loro campagna di attacchi alle navi nel vitale corridoio marittimo. Nel frattempo, secondo quanto riferito, i funzionari statunitensi hanno ordinato alla USS Dwight D.Eisenhower, la portaerei americana, di tornare a casa. Gli Houthi, che controllano la capitale dello Yemen, Sanaa, dal 2014, non hanno rivendicato immediatamente l’attacco. Tuttavia, agli Houthi possono volerci ore o addirittura giorni per rivendicare i loro attacchi.

«,»postId»:»c1d3a72b-07a9-4924-9622-aa4603bb6c0d»},{«timestamp»:»2024-06-22T15:40:59.909Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T17:40:59+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Qatar e Spagna chiedono creazione Stato palestinese»,»content»:»

Il Qatar e la Spagna hanno rilasciato una dichiarazione congiunta durante il primo dialogo strategico inaugurale dei due Paesi tenutosi ieri, in cui chiedono la pace in Medio Oriente e la creazione di uno Stato palestinese. \»Il raggiungimento di una pace giusta e globale nella regione dipende dalla creazione di uno Stato palestinese indipendente basato sui confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale\», si legge nella dichiarazione.

«,»postId»:»6010a0b1-621f-4159-b35e-3bc71cc38aca»},{«timestamp»:»2024-06-22T15:14:18.076Z»,»timestampUtcIt»:»2024-06-22T17:14:18+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Manifestazione a Tel Aviv per ostaggio che compie 20 anni»,»content»:»

Centinaia di persone stanno marciando nel centro di Tel Aviv per segnare i 20 anni dell’ostaggio Naama Levy, soldatessa in cattività di Hamas a Gaza rapita il 7 ottobre. La manifestazione precede le proteste che questa sera, come ogni sabato, si svolgeranno in molte località di Israele per chiedere il rilascio degli ostaggi e nuove elezioni nel Paese.

