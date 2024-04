Israel – Hamás está en guerra, noticias de hoy | Hamás: “Las declaraciones de Netanyahu sobre Rafah socavan las negociaciones”.

07.23 AM – Trump: “Biden apoya a los palestinos al 100%, y a cualquiera que haya votado por él no le agrada Israel”.

Ex presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que su sucesor, Joe Biden, está «100%» con los palestinos. Trump dijo anoche en una entrevista con el canal estadounidense ABC: “A todos los que votan por él no les gusta Israel y, francamente, hay que preguntar: ¿Cómo puede un judío votar por Biden o por un demócrata cuando están 100% del lado de Israel? ¿Los palestinos?” La emisora ​​​​conservadora Voice of the Real America fue recogida por los medios israelíes. “Sorprendentemente, los judíos históricamente votan por los demócratas.. no entiendo. El candidato republicano a las elecciones estadounidenses de 2024 añadió: “He sido mucho más proisraelí que cualquier otro presidente estadounidense”.