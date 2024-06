Israel, grave tensión entre Netanyahu y el ejército. Portavoz del ejército israelí: “¿Destruir a Hamás? imposible. «Hay que cambiar la estrategia respecto a los rehenes».

Las diferencias fundamentales entre las altas esferas del ejército israelí y el gobierno liderado por Benjamín Netanyahu, que durante meses han estado ocultas bajo el disfraz de unidad en la guerra con Hamás, han surgido en los últimos días de una manera cada vez más clara y tóxica. Hoy, miércoles 19 de junio, las tensiones parecen haber alcanzado su punto máximo, con raras declaraciones duras hechas por el jefe de comunicaciones públicas de las FDI, el portavoz del ejército Daniel Hagari, en la televisión israelí. Su rostro se ha vuelto familiar en los últimos meses en todo el mundo y también en Israel. Como una figura de hombre fuerte, sin duda, pero también como alguien llamado a disculparse o retractarse cuando las FDI cometieron errores trágicos, como en el caso del bombardeo del convoy de ayuda humanitaria a la Cocina Central Mundial en abril pasado. Parece que Hagari ahora quiere gastar su capital de reputación pública contra Netanyahu y su director ejecutivo. “Hamás es una idea, un partido político. El soldado dijo en una entrevista con Canal 13: “Está arraigado en el corazón de la gente: quien piense que se puede eliminar se equivoca”. El propio Netanyahu lleva meses hablando públicamente de eliminarlo y erradicarlo. Además, lo convirtió en uno de los objetivos centrales de la guerra en curso. Una idea que no se sostiene, según un portavoz del ejército israelí. “Lo que se puede hacer es desarrollar algo más para reemplazar a Hamás. «Lo que convence a la población de que hay alguien más para distribuir alimentos y cuidar de los servicios públicos: esta es la verdadera manera de debilitar a Hamás. Si no, «entonces si no traemos algo más a Gaza, lo haremos». terminar con Hamás”.

guerra de palabras

En la entrevista, que fue filmada por HaaretzHagari llegó incluso a cuestionar la estrategia del gobierno incluso en lo que respecta a la delicada cuestión de los rehenes. El jefe de comunicaciones del ejército israelí dijo que pensar en devolverlos a todos a su patria mediante operaciones militares, como las llevadas a cabo hace menos de dos semanas en Nuseirat, es simplemente “imposible”. Lo enviarán a casa de otra manera». Parece una lectura de las negociaciones. Un ataque directo al corazón de la estrategia político-militar y de comunicación de Netanyahu, que llega después de días de controversia y «malentendidos». El domingo, el anuncio de una El cese de las operaciones militares en Rafah enfureció al poder ejecutivo, que aparentemente no estaba al tanto de la decisión de las FDI, por lo que ayer un estrecho colaborador del Primer Ministro, Yaakov Bardugo, publicó un artículo en el que acusaba al jefe del Estado Mayor del ejército, Herzi Halevy, de apoyar que Hamás permanezca en el poder en la Franja de Gaza: una propuesta que describió. Un portavoz del ejército israelí dijo que apoya que Hamás permanezca en el poder en la Franja de Gaza y describió a las FDI como “una mentira completa y sin fundamento”. Hoy, el nuevo ataque del ejército israelí proviene de Hagari. A lo que la persona en cuestión sólo pudo responder por la noche. «El gabinete de seguridad ha fijado como uno de los objetivos de esta guerra la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás, y el ejército está obligado a hacerlo», dijo fríamente Netanyahu en un comunicado.

