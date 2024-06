Israel, Gallant amenaza al Líbano: “No queremos la guerra, pero podemos causar daño. Estados Unidos de América: “Esto amenaza con un enfrentamiento con Irán”

Los opositores, al menos en sus declaraciones, prometen calma, pero en ambos lados de la batalla Línea azul memoria guerra de 2006 Y volvió a la mente de los vecinos. Ministro de Defensa, Yoav GalantDurante su visita WashingtonExplicó que está tratando de tranquilizar a la administración Biden: Israel no quiere la guerra. Pero luego añadió:Hizb Allah Él entiende muy bien que podemos atraparlo. Daño grave En el Líbano si estalla la guerra. Sus palabras no parecieron tranquilizar a sus interlocutores. Por lo que entonces Canadá, Holanda Y Alemania Pidieron a sus ciudadanos que se fueran Tierra de arrozel Estados Unidos Se desaconseja encarecidamente viajar al Líbano. Francia Dice que está «particularmente preocupada» por el riesgo de una escalada.

Por un lado, hay garantías y, por otro, hay hechos. Dicen que Israel se está preparando para la posibilidad de un conflicto directo con el Líbano si esto sucede Invasión de la Tierra Atacar a la milicia chiita Hezbolá. jueves por la tarde Tel Aviv El Consejo Ministerial de Seguridad se reúne por primera vez desde su disolución tras la dimisión del líder de la oposición. Benny Gantz. Y añadió: “Hamás será derrotado pronto y estamos listos para enfrentar a Hezbolá en el norte. Tenemos los medios y las capacidades – afirmó el Comandante de la Fuerza Aérea Bar Tomer – Debemos atacar al enemigo. «En su territorio, esta es la solución final».

Los funcionarios estadounidenses no están de acuerdo, y aunque Estados Unidos ha advertido a Hezbollah de su participación directa en la guerra si continúan los ataques contra el “Estado judío”, también repiten en Tel Aviv que el riesgo de una intervención terrestre llega a Siria. Conflicto Irán también está involucradoun aliado cercano de Hizb Allah. “Incluso si Israel promete que sólo quiere sacar a Hezbollah de la frontera y no quiere destruir BeirutSegún los informes, los funcionarios dijeron que Teherán “quizás no lo crea”. Haaretz. Primer ministro Benjamín NetanyahuEn cambio, ve a Irán ya librando su propia guerra contra Israel: “Irán está claramente luchando contra nosotros en siete frentes”. agitaciónHizb Allah, Los hutíesmilicias Irak Y SiriaJudea y Samaria (Banco Oeste, Sr. Dr.) y Teherán directamente”, añadiendo que la República Islámica “también quiere derrocar al gobierno Jordán. Su objetivo es lanzar un ataque terrestre conjunto en múltiples frentes, además de lanzar misiles. Debemos disuadir a otros elementos del eje terrorista de Teherán que amenazan no sólo a nosotros, sino también a ustedes. Ella está en camino de conquistar Medio orienteesto significa Arabia Saudita Y la Península Arábiga. Es solo cuestión de tiempo.»

Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en Beirut instó a sus ciudadanos a “reconsiderar seriamente” viajar al Líbano porque, como leemos en el sitio web, “el entorno de seguridad sigue siendo complejo y puede cambiar rápidamente”: “En particular, llamamos su atención sobre Resumen del país Advirtiendo que el gobierno libanés no puede garantizar la protección de los ciudadanos estadounidenses ante el repentino estallido de violencia y conflicto armado. Los ciudadanos estadounidenses no deben viajar al sur del Líbano, a la zona fronteriza entre Líbano y Siria ni a los asentamientos de refugiados. El mismo clima que respiras ParísEl gobierno dijo estar «profundamente preocupado por la gravedad de la situación en el Líbano», destacando la «dramática» escalada de violencia en la frontera con Israel.