Israel, confiscación de equipos de Associated Press. «Un acto de locura», Tormenta Interior – El Tempo

Funcionarios israelíes confiscaron una cámara de Associated Press y un equipo de transmisión en el sur de Israel, acusando a la agencia de noticias de violar una nueva ley que prohíbe el suministro de fotografías a Al Jazeera, una medida adoptada varios meses después del estallido de la guerra en Gaza contra Hamás. . «The Associated Press condena en los términos más enérgicos las acciones del gobierno israelí para cerrar nuestra cobertura en vivo de larga data de la Franja de Gaza mediante la confiscación de equipos de AP», decía un memorando de AP.



Vídeo sobre este tema.

Funcionarios del Ministerio de Comunicaciones de Israel llegaron esta tarde a la sede de la Autoridad Palestina en la ciudad sureña de Sderot y confiscaron el equipo. Entregaron a Associated Press un documento firmado por el Ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhe, alegando que la agencia estaba violando la ley de transmisión extranjera del país. The Associated Press añadió: “Instamos a las autoridades israelíes a que devuelvan nuestro equipo y nos permitan restaurar inmediatamente nuestras transmisiones en vivo para que podamos continuar brindando nuestro importante periodismo visual a miles de medios de comunicación en todo el mundo”. El ministerio dijo en un comunicado: «Con base en la decisión del gobierno y las instrucciones del Ministro de Comunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones continuará tomando todas las medidas ejecutivas necesarias para limitar las transmisiones que dañen la seguridad del estado».





El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, respondió con dureza a la noticia: “La confiscación del equipo de Associated Press, la mayor agencia de noticias del mundo, por parte de los hombres del ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhe, es un acto de locura. Esto no es Al Jazeera, es una agencia de noticias estadounidense que ha ganado 53 premios Pulitzer. El gobierno actúa como si hubiera decidido garantizar que Israel se convierta en un paria en el mundo a cualquier precio. «Se volvieron locos».