Isquemia cerebral para Marco Capato, cómo se encuentra tras su ingreso en el hospital

Isquemia cerebral por Marco Capato. El tesorero de la sociedad era Luca Cucioni y el presidente de los Euman Está hospitalizado desde el 31 de diciembre en el hospital Parini de Aosta por un problema cardíaco. Lo que ha provocado una discrepancia neurológica isquémica únicamente en la función del habla, que ahora está claramente mejorando”, se lee en el boletín médico editado por Mario Riccio, su médico de confianza y activista de la asociación.

Boletín Médico: ¿Cómo está Kabato?

Capato «se sometió a pruebas que confirmaron el cuadro clínico y recibió el tratamiento adecuado. Se le realizó una resonancia magnética cerebral que confirmó la modesta extensión del daño isquémico».

“En un cuadro clínico tranquilizador y que mejora, Marco Capato, que hoy ya ha sido dado de alta del hospital – confirma Riccio – todavía necesita un período adecuado de reposo y tratamiento. Dado que el problema que provocó la isquemia cerebral probablemente fue provocado por la presencia del agujero oval permeable en el corazón, en las próximas semanas se someterá -opcionalmente- a su cierre.«. Riccio agradece a todo el personal de los servicios de cardiología y neurología – este último bajo la dirección de la Dra. Susanna Scudera – del Hospital Umberto Parini de Aosta «por la profesionalidad y disponibilidad demostradas. Un agradecimiento especial a la Dra. Laura Caligiana.”

Mensaje de Capato: «En serio pero no en serio, una pequeña operación de corazón y estaré de vuelta como nuevo».

«Aquí pasé la Nochevieja: ¡en urgencias del hospital U Parini de Aosta! Hoy me han dado el alta, después de haber sido hospitalizado 'a raíz de un problema de origen cardíaco que desembocó en una división neurológica isquémica'. Cosas serias, pero no es grave. Con una pequeña operación de corazón que me harán, en unas semanas estaré de regreso como nuevo como estaba. Agradezco a todo el personal por la eficiencia y humanidad que mostraron, que me permitieron pasar estos cuatro días con los mejores. posible calma”. Hospital Parini de Aosta. ¡Gran abrazo! Nota: Los chistes sobre Suiza también están permitidos, siempre que no creas que son originales”, escribió Capato, que adjuntó al tuit una foto del Hospital de Aosta.