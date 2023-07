Isla de la tentación, boletas de calificaciones: Francesca ya está en el trono (nivel 10), Pearl contra los Lavadores (nivel 2)

Observo que no hay ganadores en Temptation Island. Después de todo, mucho ya parece completamente fuera de lugar. Ni siquiera juntos, solo como individuos. Francesca, sin embargo, es la excepción que confirma la desafortunada regla. Al llegar al Cristal, sale con la frente en alto, deshaciéndose de su paciente novio Manuel de una vez por todas. El sujeto de horror que en dos años y medio logró dejarla solo cinco veces a través de su increíble traición y aún hoy, durante el campamento de confrontación, ella le pidió desbloquearlo, para mostrar algo de confianza en sí mismo. De hecho, finge que quiere cumplidos porque no podría engordar con nadie más en catorce días de reality shows. Cuando los videos muestran claramente cómo se dirigió a la seductora Greta, «lamentablemente» ya estaba coqueteando con Mirko. El hombrecito conocía a Francesca como su «refugio seguro», que significa «buena niña» que «siempre está ahí para mí cuando vuelvo con ella». Frente a tan maravillosos sonetos, decidimos despedirnos de él para siempre (¡esperamos!), y congelarlo. Si al principio todavía le ordenó «No hables con cuidado o me voy», cuando se dio cuenta de que ya no tenía ningún poder sobre su pareja, se encogió y antes de verla irse (sin volverse nunca, como Vin Diesel cuando deja atrás un exabrupto en las películas de acción) le suplicó un abrazo, entre lágrimas. Manuel quiere su libertad, pero Francesca es definitivamente la verdadera libertad entre los dos. Sin embargo, es lamentable que el reality show pierda al único competidor capaz de expresarse en el idioma italiano actual. Mientras tanto, Twitter la ha coronado reina y ya sueña con ella en el trono masculino y femenino la próxima temporada. María, ¿nos estás leyendo?