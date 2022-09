Irán: una rápida incautación de dos barcos estadounidenses con aviones no tripulados en el Mar Rojo: la última hora

(ANSA) – TEHERÁN, 3 de septiembre – Una flota naval iraní detuvo brevemente dos buques de investigación militares estadounidenses no tripulados en el Mar Rojo y los liberó poco después, informaron medios estatales iraníes.



La televisión estatal dijo: «El destructor iraní Jamran encontró varios barcos de investigación estadounidenses no tripulados en la ruta marítima internacional mientras realizaba una misión antiterrorista en el Mar Rojo», y agregó que la flota «después de advertir dos veces de un destructor estadounidense, detuvo los dos barcos no tripulados para prevenir posibles accidentes».



Y la radio estatal continuó: «Después de asegurar el paso de la navegación internacional, la flota liberó a los dos barcos en un área segura».



La Marina de los EE. UU. dijo que sus barcos estaban tomando fotografías de su entorno y que habían estado en las cercanías del sur del Mar Rojo durante más de 200 días.



«Aproximadamente a las 2:00 p.m. (hora local) del 1 de septiembre, la Quinta Flota de EE. UU. vio que el barco iraní se acercaba a dos barcos no tripulados y los sacó de las aguas», dijo la Armada de EE. UU. en un memorando. Agregó que dos destructores estaban operando. cerca, la Marina de los EE. UU. S Nitze y el USS Delbert de Black, “permanecen en el lugar comunicándose con el buque de guerra iraní para hacer frente a la situación”.



Los barcos de la Marina de los EE. UU. fueron liberados alrededor de las 8:00 del día siguiente.



El martes, el Pentágono informó que un barco iraní había secuestrado otro barco militar no tripulado estadounidense en el Golfo, que fue liberado después de que un helicóptero y un bote patrullero de la Marina de los EE. UU. fueran desplegados en el lugar. (Relación comercial).