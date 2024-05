Irán, muere el presidente Raisi | Se encontraron los restos del helicóptero: “Todo carbonizado”. Reunión de emergencia del gobierno

La moraleja de la situación hasta ahora.

(Gianluca Mercurio) Cuando un sistema envía a su jefe a una misión En lugares inaccesiblesen condiciones climáticas extremas, en un helicóptero Décadas de tiempoEl helicóptero se estrella y durante horas no está claro qué pasó y qué le pasó al presidente. Cuando el Líder Supremo del régimen nos invita a orar por él,Distinguido Presidente», y en Internet cualquiera que pueda responderle con bayas – por supuesto rezamos: porque te estas muriendo —, cuando todo esto pase, tienes confirmación Cómo ha fallado este sistema.

Sin embargo, los ayatolás en Irán persisten Un régimen fuerte porque se fundó sobre el terrorismo.sobre un colosal grupo de fanáticos despiadados que subyugan a un joven formidable y brillante, sediento de vida y libertad, sólo para encontrarse con la muerte y el encarcelamiento.

Las niñas y los niños fueron aplastados por PasdaránEn el idioma persa, la palabra entró en todos los idiomas del mundo para significar Fanáticos pretorianos Sin límites y sin escrúpulos. A veces lo usamos en un sentido metafórico o irónico, en una forma de ironía que ahora se ha vuelto convencional, incluso en situaciones no particularmente dramáticas. No nos damos cuenta Es como evocar a las SS..

Brevemente: Con la muerte de Ibrahim Raisi Irán y la humanidad no pierden un defensor de los derechos. Para pasar es El prototipo del conmutador listo para el sistemaestá lo suficientemente preparado para convertirse en uno de sus principales líderes y hacer carrera a partir de la eliminación sistemática, calculada y diligente -y la supervisión personal- de miles de disidentes.

Pero la verdad es Los iraníes no tienen mucho de qué estar felices: La alternativa a la gerontocracia teocrática es la punta de lanza divisoria, que sucedería a Raisi, y lo antes posible, del Líder Supremo. Ali JameneiE incluso puede parecer más fuerte. Por eso, escribe Barbara Stefanelli. en la apertura,

«La pregunta es: ¿cómo pueden las generaciones más jóvenes, que salieron a las calles y expusieron sus cuerpos al régimen, aceptar un cambio de ritmo? De turbantes de teocracia a uniformes de guardiasA aquellos organismos que gestionaron la represión en las plazas tras su martirio Mahsa Gina Aminila joven kurda de 22 años, fue declarada culpable de un delito abierto, en septiembre de 2022. Los mismos que presentaron la denuncia Nika Chakarami16 años, una adolescente en su primera manifestación, en uno de los camiones que querían disolver y dispersar las manifestaciones. Pensaron que ella era la “líder de los disturbios”, una adolescente que le dijo a su tía: “Esta noche me acuesto con una amiga, no me esperes”. La atacaron, la golpearon con palos y pistolas eléctricas, la violaron y finalmente arrojaron su cuerpo a la acera.».

«Hablamos mucho de la debilidad de las democracias. Creemos que los «hombres fuertes» saben cómo garantizar la ley y el orden.Puede garantizar prosperidad y seguridad. Los hombres poderosos siempre sirven sólo a sus propios intereses y ni siquiera les importa el concepto de “bien común”. Crean caos, tanto dentro como fuera de las fronteras.».

¿Qué ha cambiado ahora en el país? Punto por punto.