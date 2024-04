Irán amenaza con atacar instalaciones nucleares israelíes si son atacadas – Noticias

Irán amenaza con atacar instalaciones nucleares israelíes en caso de una “agresión” por parte del Estado judío. Así lo anunció Pasdaran, según informó la agencia TASS. Y añadió: «Teherán reconsiderará su política nuclear si Israel amenaza las instalaciones nucleares iraníes». Esto es lo que dice el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Los funcionarios israelíes juzgaron mal la gravedad de la respuesta de Irán al ataque del 1 de abril contra el consulado de Teherán en Damasco. Escribe el New York Times – En el que murieron varios comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. «Los israelíes cometieron un error en sus cálculos, creyendo que Irán no respondería con fuerza», afirma el documento, que cita varias fuentes estadounidenses. El periódico dijo que los funcionarios estadounidenses estaban enojados porque fueron informados sólo unos minutos antes del ataque a Damasco, mientras que dos fuentes israelíes dijeron al New York Times que los planes comenzaron hace dos meses.

El periódico dice que ha visto documentos internos de defensa que describen las posibles respuestas de Teherán, y ninguno de ellos imaginaba un ataque de la escala vista el fin de semana pasado, cuando Teherán lanzó más de 300 misiles balísticos y drones contra Israel. Según el informe, la inteligencia israelí esperaba inicialmente que Irán lanzara un máximo de 10 misiles contra Israel. El informe dice que la semana pasada elevaron la estimación a 60-70 misiles tierra-tierra, señalando que esta estimación también resultó ser incorrecta.

video Gaza, los palestinos regresan a las ruinas de Nuseirat

Mientras tanto, una fuente estadounidense en ABC, citada por medios israelíes, dijo que es poco probable que Israel ataque a Irán antes del final de Pesaj, que comienza el lunes 22 de abril y termina el 29 de abril, y añadió que “cualquier cosa siempre puede cambiar”. Luego confirmó que Pasdaran y otros líderes iraníes todavía están en alerta máxima, y ​​algunos de ellos se esconden en casas seguras e instalaciones subterráneas.

Qatar «reevalúa» su mediación entre Israel y Hamás. Así lo anunció hoy el Primer Ministro del Estado del Golfo, que desempeña un papel destacado en las negociaciones de tregua en la Franja de Gaza. El jeque Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani dijo en una conferencia de prensa: «Estamos llevando a cabo una reevaluación integral de nuestro papel».

Nuevas sanciones de Estados Unidos y Gran Bretaña



Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán. El presidente dijo en un comunicado: «Estamos comprometidos a defender a Israel, a nuestros soldados y a nuestros socios en la región. No dudaremos en tomar todas las medidas necesarias» contra los ataques lanzados por Teherán y sus aliados.

Como parte de las nuevas sanciones estadounidenses a Irán anunciadas por Joe Biden, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos apuntó a 16 personas y dos entidades que permiten la producción de drones iraníes, incluidos los tipos de motores que impulsan las variantes Shahed, utilizadas en el ataque del 13 de abril. . También fueron atacadas cinco empresas que suministran componentes de producción de acero a Khuzestan Steel Company (KSC), una de las mayores empresas de producción de acero de Irán, o que compran productos de acero acabados. También fueron atacadas tres sucursales del fabricante de automóviles iraní Bahman, que supuestamente apoyaba financieramente a Pasdaran.

El Reino Unido se suma al nuevo paquete de sanciones contra Irán anunciado hoy en Washington. Los medios británicos informaron de ello, explicando que la iniciativa fue tomada conjuntamente por la administración de Joe Biden y el gobierno de Rishi Sunak tras las recientes represalias de Teherán contra Israel. Se trata, en particular, de sujetos o entidades concretos implicados en la producción de drones: una herramienta que la República Islámica utiliza en su acción contra Israel y que también suministra desde hace algún tiempo a Rusia, para la guerra en Ucrania.

Ocho miembros de una familia y 5 niños murieron en una redada en Rafah



En el ataque israelí de anoche a Rafah, ocho personas de una familia fueron martirizadas, entre ellas cinco niños.. Escrito por CNN en línea, citando a funcionarios del hospital. El ataque aéreo tuvo lugar en el barrio de Al-Salam, al sur de Rafah. Los cuerpos de las víctimas, todos ellos de la familia Ayyad, desplazados de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, fueron trasladados al hospital Abu Youssef Al-Najjar. Entre los ocho muertos había cinco niños, según la lista proporcionada por un funcionario del hospital.

ANSA ANSA Sobrevivió a las redadas y a la muerte de un niño de 13 años después de que disminuyeran las ayudas – Noticias – Ansa.it Un niño palestino recibió un disparo en la cabeza en Gaza (ANSA)

Netanyahu dejó de lado la reacción inmediata a Biden



El primer ministro Benjamín Netanyahu decidió posponer los planes de represalias inmediatas por el ataque iraní del fin de semana después de hablar con el presidente estadounidense Joe Biden inmediatamente después del incidente. El gobierno ya ha acordado una serie de posibles respuestas dependiendo de la escala del ataque iraní que se llevará a cabo inmediatamente después del ataque a Teherán, informó Kan TV. Una fuente le dijo a Kan: “La respuesta ya no será la que se esperaba, ya que ha prevalecido la sensibilidad diplomática. Habrá una reacción, pero parece que será diferente de lo que se esperaba”.

Rafah – Irán Intercambio entre Washington y Tel Aviv



Una fuente egipcia dijo al periódico Al-Araby Al-Jadeed, con sede en Londres, que Estados Unidos aceptó el plan de acción militar en Rafah a cambio de lanzar un ataque limitado contra Irán. Haaretz informó sobre esto, pero por el momento no hay confirmación en Israel.

