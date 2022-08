Ir a Ucrania. hasta ahora

Si nunca entras Ucrania, Ven ahora. Tendrás un viaje largo y, con un poco de suerte, te encontrarás con ucranianos que regresan a casa y posiblemente hablen inglés, alemán o francés. Inmediatamente puede sumergirse en sus cuentos e historias. Tocarlos de cerca es la mejor manera de entender lo que está pasando. Si no ha visitado Ucrania antes, venga ahora.

No te detengas en la frontera, adelante. Continuaron hasta donde conocían la guerra, huyeron. Hasta donde aún se escuchan las sirenas. Bájate al metro y al metro. KyivDonde la gente duerme durante días. Ve a ver a Bucha, Irpin y Borodinka, toca los escombros, preséntate a las personas que ya han regresado, a los muchachos que reparan los ladrillos de las casas destruidas de sus padres, a las personas que murieron de lágrimas. Vaya a donde todavía están ayudando a la gente, en ciudades sin agua potable. Si no ha visitado Ucrania antes, venga ahora. Vayan y vean qué hermosas son las ciudades. En Lviv y Kiev encontrarás vida, niños y niñas que se encuentran bebiendo en clubes, familias cenando en un restaurante. Pero tienen familiares fallecidos, amigos que se escaparon, conocidos en ciudades aún bombardeadas, aún sin agua, aún sin nada.

En sus ojos siempre hay todo esto. Nunca lo olvidan, y de la mañana a la tarde los encontrarás atentos a las noticias de la guerra. Pero quieren vivir: quieren su futuro, el futuro de su país, el futuro de su pueblo. Para vivir hay que empezar a hacer las cosas como antes. Los hogares, los negocios, las ciudades, los parques, los clubes y el metro deben volver a la vida. No confundas el carácter fuerte de estas personas con una superficialidad imposible. Su batalla contra el nacionalismo ruso ha durado al menos trescientos años. No hay nadie más fuerte que ellos. ellos inspiran. ganarán. Conócelos. Ir a Ucrania.

“La noche del 24 de febrero no me despertaron las sirenas, pero inmediatamente sonaron los misiles. los esperaba Sabía que vendrían. Llevo meses esperándolos con mi mamá en casa. Me hicieron un ‘tuk-tuk’ en la cabeza y no sabía adónde iban. Al principio temblaba de miedo. No tenemos refugio subterráneo, y durante semanas, cuando sonó la alarma, nos quedamos en el pasillo. Movimos un sofá allí y pusimos la mesa en el medio de la habitación para evitar problemas si las ventanas se rompían. Los rusos llegaron a 800 metros de mi casa, en las afueras de Kyiv, y volvieron a los combates. Vivo a 10 kilómetros de distancia en vuelo de cuervo de Bucha e Irpin: cuando las destruyeron, podía escuchar esos misiles incesantes, que no dejaban de hacer ruido. El mundo que no nos conoce nos desperdició en tres días. En Ucrania tenemos la certeza de que prevaleceremos sobre quienes realmente nos quieren y quieren controlarnos. Y venceremos a los de arriba que no trabajan por nosotros y por nuestra libertad, y los hay. Ganaremos: seguro que lo sentimos cuando no nos encerramos en casa el Día de la Independencia, cuando recuperamos nuestras vidas y todos nos cambiamos al ucraniano. ¿Cómo nos consiguen? ¿Cómo nos derrotan? ».