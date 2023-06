iPhone, Apple ha encontrado la solución a la obsesión de Steve Jobs. Toda su vida fracasó

Hay una noticia de Apple que haría saltar de alegría a Steve Jobs, el difunto CEO de Cupertino.

Fue un visionario y luchó tenazmente para lograr el resultado que está en el corazón de la noticia que queremos contarles. Desafortunadamente, no tuvo éxito durante su vida. La noticia en cuestión proviene directamente de los EE.UU. Es un gran paso adelante de la empresa que acaba de fundar Steve Jobs.

En el pasado, los usuarios eligieron y siguen eligiendo el iPhone por sus funciones clave. Entre ellos, sin duda, está su duración en el tiempo. Nunca tendrás que reemplazar uno de estos smartphones después de un año, como ocurre con otros. Luego está su rendimiento y duración de la batería.

Nunca tendrás la molestia de tener que recogerlo en casa sin su compañía, y no sentirás la necesidad de cargarlo durante el día. En definitiva, todo lo que buscan los usuarios está contenido en él. Sin embargo, hay un objetivo que el propio Steve Jobs no logró alcanzar. Era un sueño, ni siquiera un sueño velado.

Debes saber que él estaba totalmente en contra de las fundas para iPhone. Ojalá no fuera necesario en absoluto. Estaba examinando varias opciones para asegurarse de que estos dispositivos no fueran necesarios. En cambio, debido a su enfermedad, no pudo hacerlo. Sin embargo, la noticia de estos días cambia por completo los escenarios de cara al futuro.

Apple: publicó una patente que haría feliz a Jobs.

fue publicado hace unos dias Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos con el código 11678445 y en nombre decompuestos espacialesSin embargo, debes saber que la empresa de Cupertino lo presentó hace casi 6 años, precisamente el 26 de septiembre de 2017. Lo que parece es que este innovación Se trata principalmente de b iPhone.

Pero él no desdeña todos los demás dispositivos en absoluto. manzana. El lema de esta patente es:resistenciaDe hecho, se han pensado muchas pequeñas cosas microesferas En el cuerpo de estos smartphones que podrán hacer resistencia a Trampasarañazos y abrasiones De todo tipo. Estas áreas estarán compuestas por: MetalY vaso o Cerámico.

irán a fortalecer coincidencia Y sobre todo comer anglos desde el teléfono inteligente. Por eso sufro Daño más grande En resumen, parece manzana respeto voluntad Para su fundador, pensar en algo que les hiciera iPhone excelente resistencia Y ya no necesitas a los haters casos en plastico