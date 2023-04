Inzaghi, ganar la Champions League es una utopía. Pero contra el Benfica, todos los Inter juegan por su futuro primera página

Siendo todavía la ida de los cuartos de final de la Champions League, no debemos ni podemos pintarlo con connotaciones incurables, pero no cabe duda de que es un partido imprescindible.

Ahora los compañeros de aventuras lo sugieren. Si Simone Inzaghi quiere quedarse en el banquillo del que vivía hasta ahora -es decir, Inter-, No solo debe poder establecer de inmediato las condiciones para la clasificación, sino que también debe comenzar a concentrarse en la victoria final. Es decir, en una temporada en la que el Inter gana la Supercopa de Italia y, pase lo que pase, puede llegar (otra vez) a la Coppa Italia, el salto de calidad lo representa el éxito en la Champions League. pero, No importa cuánto ame mi inseminación, me cuesta creer que funcionará..

Es cierto que pocos son tan buenos preparando y ganando partidos por dentro o por fuera como ellos, es cierto que cuando parecen condenados siempre se mantienen en pie gracias a alguna actuación excepcional y/o excepcional, pero se cree que el Inter Irá a la final, luego ganará. Con eso, me parece realmente fantástico. sin embargo, Si el Inter se queda fuera de uno de los cuatro lugares de la Liga de Campeones, solo quedará este camino. Castigo, no solo el sacrificio de Inzaghi. Pero escalar también para toda la empresa. En resumen, el Inter se juega todo.