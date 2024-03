Inzaghi: «¿El futuro? Estoy bien, siempre tengo noticias de Zhang: hablaremos. Sobre Red Bull…»

Simone Inzaghi El técnico del Inter habló en la rueda de prensa posterior a la victoria en San Siro sobre el Génova. Sus palabras: «El Scudetto es el gran objetivo, pero todavía tenemos que movernos porque quedan 11 partidos: es fantástico para 300 plazas. Tuve la suerte de estar en la Lazio y el Inter, dos grandes clubes, dos grandes, grandes jugadores. » «La afición. El Génova es un excelente equipo con calidad, en los primeros 20 minutos no tuvimos el planteamiento habitual gracias a ellos. Luego, después de los dos goles, el gran defecto fue no marcar el tercer gol: luego estuvo Eurogol Vázquez, Luego el equipo sufrió y volvió a casa con un partido muy importante para nosotros».

¿Preparación física? Estar juntos durante mucho tiempo me ayuda, pero mucho mérito es de los jugadores por cómo entrenan y por lo que sugieren: me ponen difícil entrenar. Esta noche era el partido 5, con algunos jugadores más habríamos visto un equipo más activo. Estuvimos cerca de marcar el tercer gol y faltaban 20 minutos finales: pero acepto el sufrimiento del equipo. Ganar es fundamental para los próximos partidos contra Bolonia, Atlético y Nápoles.

¿Toro rojo? Leí hoy, no sé quién dijo eso, en Lazio me compararon con Ferrari. Significará que hay buenos mecanismos entre los empleados que me ayudan mucho. Así nos hemos vuelto en el trabajo: está bien escuchar pero no mirar atrás. “Estamos contentos con lo que hicimos en 2024 y con la Supercopa, pero faltan los dos meses más importantes”.