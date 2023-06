Invierte, innova y ten el coraje de cambiar.”

Mateo MaraniY Jefe de la Lega Proal margen de la entrega de premios dedicada a «Renato Cesarini» en me detuveHable a nuestros micrófonos. Las primeras líneas en el partido de ida de las eliminatorias fueron:Fueron dos partidos muy buenos, muy divertidos y muy intensos. Cesena se encontró liderando, luego Lecco cerró la brecha. Entre Foggia y Pescara fue un partido lleno de idas y venidas. Esto confirma que los playoffs son una fórmula ganadorala fórmula que funciona, satisfaceMarani continúa:Quizás el hecho más importante de estos dos partidos, además de los goles y las emociones en el campo, son los estadios llenos en ambas ciudades. Y ahora nos preparamos para volver a Pescara y Cesena: Allí también seremos vendidos.. Y luego, nos esperan las dos grandes finales. Recuerdo las fechas: la Lega Pro estará en el estadio los días 13 y 18 de junio para crear la cuarta promoción. Creo que estos playoffs son un himno al fútbol, ​​al juego, al entretenimiento y al entretenimiento.. Obviamente, como todos los clasificatorios, Head-to-Head puede ser un poco difícil a veces. duro A los que salen, a los que pierden. Pero debo decir que desde el punto de vista del interés genera un interés enorme, colosal.«.

Marani: «Lamento haber descendido de la Serie B, pero aquí encontrarán un torneo de alto nivel»

Luego, el máximo responsable de la Lega Pro comenta el aterrizaje de plazas importantes como Benevento, Perugia, Brescia y Spal: Está claro para estas empresas lo siento. Este es un momento difícil para ellos. Lo que quiero decirles a estas empresas es que Los esperamos, encontrarán un torneo bien organizado.Un campeonato con excelentes equipos y grandes arenas. También tendrán la oportunidad de competir con equipos muy importantes. Recuerdo que este año la Lega Pro ya tenía muchos equipos con mucha tradición y un gran escudo”. Con la autoridad de Al-Raqi en un hadiz, dice:Hay recién ascendidos, a los que celebramos en Florencia hace unos días. También hay equipos muy importantes allí., Famoso. Sobre todo cito Catania Que por supuesto es la persona en ella Tradición akbar. Pero también hay datos muy interesantes, quizás un poco más pequeños, que también brindan grandes oportunidades para ser considerado profesional. Hoy estamos en Fermo, diría que Fermana desde este punto de vista es para demostrar que se puede jugar al fútbol en la Serie C Si lo haces de forma calculada prestando atención a los costes«.

Marani: Tenemos que pensar en el futuro. El fútbol italiano debe volver a ser uno de los primeros del mundo.

Sobre el futuro del fútbol italiano, Marani comenta:Tenemos que pensar en el futuro.Bueno, ese es todo el punto. Pensar en el futuro significa invertir – Y todos deberíamos hacerlo – en proceso de cambioDesde la innovación, hasta el coraje de cambiar. Está claro que esta forma viene de los años gloriosos del fútbol italiano, pero hoy está experimentando algunas dificultades. . Desafortunadamente, esto se evidencia por el hecho de que Italia no logró clasificarse para Las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo. Generalmente tenemos algunos nudos que desatar. Bueno, creo que esto nos obliga a todos los que estamos actualmente involucrados en el fútbol a pensar en un fútbol italiano que debería ser una vez más uno de los primeros en el mundo.. No creas que el fútbol italiano no está entre los primeros del mundo«.

Entrevista realizada por David Palestra