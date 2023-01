Introducido: Italia es el país de la eurozona con mayor riesgo cuando el Banco Central Europeo sube las tasas de interés

Escucha la versión en audio del artículo

Nueve de cada diez economistas entrevistados tiempos financieros Dicen que Italia es el país de la eurozona que se encontrará más vulnerable a una crisis de deuda cuando el Banco Central Europeo suba las tasas de interés y compre menos bonos en los próximos meses. Así lo revela una encuesta publicada en la portada del periódico británico Financial Economics, según la cual Roma es el país del Eurogrupo «con mayor riesgo de venta no correlacionada en los mercados de bonos del Estado». El déficit italiano, según el Financial Times, debería caer del 5,6% del PIB en 2022 al 4,5% en 2023 y al 3% el año siguiente.

Pero la deuda pública de Italia sigue estando entre las más altas de Europa, con poco más del 145% del PIB. La semana pasada, el rendimiento del bono a 10 años superó el 4,6%, casi cuatro veces el nivel de hace un año y 2,1 puntos porcentuales por encima del rendimiento equivalente de los bonos alemanes. El primer ministro italiano, Giorgia Meloni, expresó su perplejidad por la voluntad del Banco Central Europeo de continuar aumentando las tasas de interés a pesar de los riesgos para el crecimiento y la estabilidad financiera.