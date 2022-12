Internacional Irán, el régimen está negociando asilo con Venezuela en caso de su caída. El primer manifestante fue ejecutado

Fuentes diplomáticas occidentales dijeron que la República Islámica ha iniciado conversaciones con sus aliados venezolanos para organizar el asilo de los funcionarios del régimen y sus familias en caso de que la situación empeore y plantee la posibilidad de un cambio de régimen. Irán Internacional Inglés Lo que relanzó la noticia en Twitter. Según los informes, cuatro altos funcionarios iraníes viajaron a Venezuela a mediados de octubre para garantizar que el gobierno de Caracas otorgue asilo a altos funcionarios del régimen y sus familias y les permita ingresar al país en caso de un «incidente desafortunado».

además @empleado Confirma lo que hemos estado documentando durante algún tiempo, que es que el régimen islámico en Irak # iran Según los informes, Venezuela colapsada se comprometió a proteger a las autoridades iraníes a la luz del colapso. Según los informes, Teherán ha prometido una inversión de entre $ 5 y $ 7 mil millones@empleado pic.twitter.com/tNxTRYuEPx – Mariano Giustino 7 de diciembre de 2022

es el día siguiente Huelgas en Irán. Hubo bombas lacrimógenas sobre los manifestantes que marcharon por el centro de Teherán y otras ciudades, disparos contra las casas de quienes gritaban desde las ventanas, severas restricciones en el uso de Internet y las manifestaciones continuaron siendo reprimidas incluso en las universidades. Después de casi tres meses, las protestas que estallaron en Irán no han disminuido. Tres días consecutivos de paros en diferentes ciudades del país, a pesar de las amenazas de los comerciantes, pero la protesta del día se desarrolló principalmente en las universidades, donde hubo detenciones y enfrentamientos con la policía. Algunas estudiantes de una universidad de Teherán gritaron: «Las estudiantes son inteligentes y odian la dictadura». Entre ellos, algunos de ellos no tenían velo. Poco antes, el presidente Ebrahim Raisi fue escoltado a la Universidad Capitalina para pronunciar un discurso con motivo del Día del Estudiante ante un público minuciosamente seleccionado según los medios opositores. «Algunos me aconsejaron que no viniera aquí hoy», dijo el presidente ultraconservador, quien dijo que «no hay problema con protestar» en Irán, pero «protestar es diferente a rebelarse».

El poder judicial de la República Islámica anunció la ejecución de Mohsen Shukr, quien fue arrestado durante las protestas, que es la primera sentencia de muerte que se ejecuta contra un manifestante, según informó BBC Persia. Shekari fue acusado de bandidaje, disturbios, tomar un arma con la intención de matar y herir intencionalmente a un oficial en el cumplimiento de su deber. El poder judicial dijo que la audiencia se llevó a cabo el 10 de noviembre y el imputado confesó sus cargos. La ONG iraní de Derechos Humanos protesta, pidiendo «una fuerte reacción o corremos el riesgo de ejecutar a los manifestantes todos los días, esta ejecución debe tener rápidamente consecuencias prácticas a nivel internacional». Activistas advierten que otros manifestantes pueden ser ejecutados próximamente, pues hay al menos siete personas que han sido detenidas en el marco de las manifestaciones y hasta el momento han sido condenadas a muerte.

“El pueblo de Irán merece libertad y prosperidad, y su levantamiento es legítimo y necesario para lograr sus derechos. Espero ver pronto la victoria del pueblo y el derrocamiento de esta tiranía que gobierna Irán. Espero que el pueblo justo luche por la libertad y la democracia lo antes posible». Estas son las palabras que Ali Khamenei, la hermana del Líder Supremo de la República Islámica, Badri Hossein Khamenei, confió a una carta abierta en el diario «La Stampa». «En el nombre de Dios – escribe Khamenei -. La pérdida de un hijo y estar lejos de su hijo es un gran dolor para toda madre. Muchas madres han estado de luto durante las últimas cuatro décadas. Creo que es apropiado ahora anunciar que me opongo a las acciones de mi hermano y expreso mi solidaridad con todas las madres que viven de los Crímenes del Régimen de la República Islámica, desde la era de Jomeini hasta la era del califato tiránico de Ali Khamenei». La hermana del líder iraní narra en la carta: «La oposición y la lucha de nuestra familia contra este régimen criminal comenzó unos meses después de la revolución. Los crímenes de este régimen, la supresión de cualquier voz disidente y el encarcelamiento de los más jóvenes educados e inspirados por Esta tierra inmediatamente comenzó con los más duros castigos y ejecuciones en gran escala.” «Como todas las madres iraníes en duelo -subraya-, también me siento triste porque estoy lejos de mi hija. Cuando arrestan violentamente a mi hija, está claro que infligen violencia miles de veces a otros niños y niñas perseguidos. Han sido sometido a una crueldad inhumana.

El video denuncia a Farida Maradkhani, la activista, sobrino del Líder Supremo Khamenei, quien es arrestado en Irán.

El Comité de Asuntos Exteriores del Senado de EE. UU. aprobó una resolución bipartidista para reafirmar el apoyo de Washington a los manifestantes que han estado protestando desde el asesinato de Mohsa Amini, una niña de 22 años, que fue asesinada después de ser arrestada por la policía de moralidad de Irán por no usar un velo. adecuadamente. . En el texto, los senadores piden al gobierno federal que emita nuevas sanciones contra los funcionarios y entidades iraníes responsables de reprimir las protestas. “Espero que la aprobación de esta resolución ayude a que se escuchen más las voces de los cientos de miles de mujeres y hombres que protestan contra la represión de uno de los regímenes más brutales del mundo”, comentó el presidente del comité. Demócrata Bob Menéndez. El documento también pide al sector privado que coopere con la administración de Biden para permitir que los manifestantes accedan a Internet y a «tecnologías que les permitan eludir la vigilancia del sistema».