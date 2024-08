Inter y Arnautovic dicen no al Génova y despiden de nuevo a Gudmundsson

Al austriaco no le convence el Rossoblu, que se vuelve contra Fabio Silva y puede liberar al islandés para la Fiorentina

aEnterrar Montaña rusa Gummdunson Representa un nuevo ascenso: tras la reapertura de las negociaciones con Génova Interesado en ArnautovicLlegó la nueva estación para los nerazzurri. Según Il Secolo XIX, de hecho, el delantero austriaco lo habría dicho No a la hipótesis Rossobluquienes por lo tanto se arrojarán inmediatamente a la basura Fabio Silva¿Quién se convertirá en el heredero de los islandeses, libre de ir? florentino. Aunque el acuerdo que involucra al portugués de 21 años sigue siendo un misterio: por la mañana el periódico de Liguria escribió que el acuerdo estaba casi cerrado, pero las negociaciones fracasaron para Relivo.

Durante semanas, el Inter eligió a Gudmundsson para reforzar el ataque, pero las negociaciones fracasaron por la dificultad de la salida. Corea Y Arnautowicz. La inclusión de la Fiorentina había acabado con todas las hipótesis, pero el visto bueno de Gilardino a Arnautovic (el Génova necesita un primer delantero tras vender a Retegui al Atalanta) reabrió el canal Milán-Génova. Secolo XIX escribió que la negativa del austriaco a cerrar las puertas de los nerazzurri para reabrir las puertas de la Viola.

No es casualidad que los Rossoblu se hayan lanzado contra Fabio Silva, que ya habría dicho que sí y sólo falta un acuerdo – cercano – entre los clubes. Llegados a este punto, se ha dado luz verde a la venta de Gudmundsson, que sigue entrenando por separado y no jugará contra el Inter el sábado en la primera jornada del torneo. Según el sitio web Relivo, el acuerdo entre Génova y Wolverhampton es El barco naufragó porque los ingleses no aceptaron el préstamo con derecho de rescateLo que deja abierta la hipótesis del Inter Gudmundsson: en horas cruciales, probablemente habrá un desenlace, en un sentido u otro, tras el partido de Marassi.



Ver también





Enterrar

El Inter confirma a Palacios: la oferta llega, hay competencia. alternativa de hadas