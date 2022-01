Inter, visit mediche ok per Gosens: ecco quando sarà a disposizione di Inzaghi

L’officialità è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri: Robin Gosens es un nuevo calciatore dell’Inter. L’esterno tedesco lascia l’Atalanta e approda fin da subito a Milano: un rinforzo di assoluto valore per Simone Inzaghi, che può ora contare su un’alternativa di lusso sulla fascia sinistra (in attesco del e pieno) prospettiva, si ritrova un erede di Perisic già pronto in casa.