Inter vendido al Fondo Pif por mil millones de dólares: anuncio en los próximos días

Emocionante indiscreción da un rotundo acuerdo con Suning: «El principal motivo son los problemas económicos. El Inter se convertirá en el equipo más rico del mundo» Emocionantes noticias sacuden la final de 2021: Pif Box está listo para comprar el Inter de la familia Zhang. Suning dejará participaciones mayoritarias para el fondo saudí dispuesto a dividir 1.000 millones de euros para adquirir el club nerazzurri. Todo se conseguirá ya en los próximos días cuando finalicen los trámites legales, llegando a la sede de la empresa en Milán. Fue para revelar l’International Business Times, un periódico en línea confiable con sede en Nueva York que también destacó muchos detalles. Un rayo azul llega pocas horas después de otra noticia que ya ha conmovido a los espíritus nerazzurri, con el presidente de Suning, Zhang Jindong, anunciando Estabilidad de la deuda y una salida lenta pero gradual del período financiero más difícil de la historia. También significa la posible salida del propio Inter del actual estancamiento económico de la autofinanciación a un amargo final. Y ahora, la venta «bomba» prácticamente se ha pactado en detalle. No es una moda absoluta, dado que El fondo ya ha sido contactado varias veces por los nerazzurri que siempre han negado. Sin embargo, IBTimes afirma que «Se hará un anuncio en los próximos días, estando previsto el fichaje nerazzurri Mil millones de dólares (unos 900 millones de euros) Siendo PIF el mayor accionista del club. PIF es uno de los fondos soberanos más grandes con casi $ 400 mil millones bajo administración e inversiones en 13 sectores.«.»La principal razón detrás de la venta del equipo es la dificultad financiera. – Continúa el periódico – Se sabe que los propietarios chinos, Suning Holdings Group, que adquirió el club de fútbol en junio de 2016, están buscando activamente un inversor para unirse a ellos a partir de 2019 para absorber parte de la presión.«. READ Pero Messina encuentra W

Una presión que Pif pudo soportar sin ninguna dificultad relanzando las ambiciones nerazzurri a nivel económico, olvidándose de los sacrificios realizados – detallados por IBTimes – abandonando héroes del calibre de Hakimi y Lukaku, sin olvidar a Antonio Conte: «»La toma de posesión de los nerazzurri por parte de Arabia Saudita, Uno de los clubes más famosos del mundo, es la segunda adquisición de clubes de fútbol más grande de PIF después del Newcastle United (Premier League) que se completó en octubre de 2021. Pero habrá más, porque con la entrada del Bev, el Inter se convertirá en el club más rico del mundo: “En pocas palabras, el Fondo de Inversión Pública se beneficia de El enorme dinero generado por los ingresos petrolerosDiversificar la economía saudita lejos de los hidrocarburos e invertir en deportes, turismo, entretenimiento y más. Esto era inimaginable antes de que el príncipe heredero Mohammed bin Salman asumiera el poder en 2017, y tan pronto como se anunció esta adquisición, El Inter se convertirá en el equipo más rico del mundo«

