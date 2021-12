Inter Torino 1-0, Informe de tarjetas: Dumfries es el mejor, mientras que Bremer es un gran equipo

Resultado final: Inter Torino 1-0

Dentro

Handanovic 6 – Sopla cuando Pjaca abre el plato porque no podía hacer nada más, sale en el momento justo cuando Brekalo corta detrás de Bastoni. Pon tus manos en un tiro libre de Lukic.

Tesorería 6.5 – Un delantero más bajo que Pattons, que entra más en el campo, pero no deja migajas a los oponentes cuando se necesita defensa.

Gratis 6.5 – Solo un error en su juego, el resto están justo por encima de Snapperia.

palos 6.5 – Excelente anticipándose al gol de Dumfries, el resto siempre intenta jugar con Bricalo presionando. Está cerca de marcar como delantero en la banca de Dzeko.

Dumfries 7 – El tercer gol del mes de diciembre tras el gol ante Roma y Salernitana. Punta afilada a la derecha, parece que encontró el tamaño correcto (desde 83 ‘D’Ambrosio sv).

Vidal 6,5 – Fue elegido sobre Gagliardini para dar más fuerza física contra Torino que intentaba atacar. El Barilla es más eléctrico, pero también es más difícil de mover (desde el 82 ‘SV).

Brozovic 6 – Una hazaña de ingeniería habitual, incluso si inicialmente fue asumida por Brekalo y Pjaca, que no le dan mucho espacio. Luego crece en la distancia.

Calhanoglu 6,5 – Es muy bueno y se entiende cuando al final de la primera parte mandó a Lautaro al frente de Milinkovic-Savic con un pase extraordinario (desde el 69 min. vecino 6 – Entrar y dar la cantidad, para intentar sufrir menos).

Perisic 6,5 – Técnicamente inteligente cuando Dzeko reinició en el primer gol, luego se propuso un pase, que no acertó. Buen desempeño (desde el 90 ‘Dimarco SV)

Dzeko 6 – Los cabezazos son todo lo que tiene, y tiene la elegancia de un atacante central del año pasado, con una inteligencia táctica que es difícil de encontrar en un número nueve. Ayudó a subir 1-0.

Lautaro 5.5 – A diferencia de Dzeko, a menudo termina siendo profundo para desahogarse a su velocidad. No hizo mucho, pero falló un gol 2-0 (en el minuto 69. Sánchez 6,5 – Está en buena forma y parece huir pateando el eje)

Simon Inzaghi 6.5 – Por una vez sufre, aunque aparte de la penalización, apenas da en el blanco. Está claro que la obra maestra es suya.

Turin

Milinkovic-Savic 6 – En términos de gol, es inocente y falla un saque de esquina que puede ser sangriento, pero también salva algunas paradas interesantes.

Djidji 6,5 – Dzeko ahora se hace cargo, ahora Lautaro. Anticiparse al primero no es fácil, incluso si intentas poner tu cuerpo en dificultar los procesos.

Premier 7 – Es una nota especial, porque a la mayoría de los grandes nombres de Italia les encanta. Demostró estar en perfecta forma, ya que Dzeko se defendió. Al final intentó igualar, pero Handanovic lo esperaba.

Buenos dias 6 Menos tensos que los otros dos (desde 65 ‘ Rodríguez 6 – Casi nunca en problemas).

singo 5.5 – Su trabajo es localizar a Perisic, en lugar de buscar el fondo para ponerlo en el medio (desde 76 ‘Ansaldi sv).

Lukic 6.5 – Etapa defensiva y de gran personalidad, en la segunda parte logró poner un parche a Lautaro. Su penalti es el único disparo a puerta del Torino.

Escape 5.5 – No aparece mucho, especialmente en las entradas (desde 65 ‘ Mandragora 6 – Mejor que el anterior sin novedades sustanciales)

Siempre 5,5 – Se supera el potencial físico, luego se pierde poco desde el punto de vista técnico. Intenta hacer un tiro largo, pero un poco más.

Bricalo 5,5 – Llame a Handanovic en la salida unos minutos más tarde, luego pierde un poco porque Bastoni es difícil de romper (desde 76 ‘Praet sv)

Biaca 6,5 ​​- Se acerca demasiado a marcar, abriendo demasiado el plato unos centímetros. Cada vez que el juego intenta estropear los planes de los nerazzurri, lo logra en etapas alternas.

Sanpria 5 – Pocos de sus compañeros le sirven, si a sus pies no hace mucho (de 59 ‘ Calentamiento 6.5 – Arruina la defensa del oponente, casi obligando a Bastoni a lograr su objetivo).

Ivan Yurich 6 – Su Torino juega bien y ataca pero nunca termina. Sin embargo, puede estar satisfecho con el excelente desempeño.