André Onana Ya se ha marchado oficialmente del Inter durante unos días rumbo al Manchester United, dando a las arcas del club una recaudación y un beneficio de capital récord, la cifra número mil en los últimos años, que ayudará a la titularidad china que dirige Stephen Zhang a mantener a flote las cuentas del club. Se suponía que 52,5 millones de euros ayudarían al equipo de mercado. Trabajar no solo para el ya desvanecido regreso de Romelu Lukaku a Milán, sino también para comprar dos suplentes para el portero camerunés (y Handanovic) con Jan Sommer Se puede llegar fácilmente en poco tiempo y explorar Anatolia Tropin con el tiempo. Entre medias, Simone Inzaghi pidió tener plantilla completa para la gira por Japón que hoy más que nunca parece cada vez más lejana, incluso para un defensa suizo cuya ‘accesibilidad’ se está convirtiendo en una operación a largo plazo.



Inzaghi no estará satisfecho – Felipe Stankovichionot Radu (sí que Radu fue el protagonista negativo de la temporada en la que el Milan le robó el Scudetto al Inter) y el debutante Rafael por Gennaro. Serán los porteros que pondrá el Inter en el viaje que llevará a toda la plantilla a Japón para Gira Inter Japón 2023 que finalizará el 1 de agosto. Inzaghi espera llegar a Sumer mañanaPara poder trabajar en los esquemas defensivos y en su día a día de juego también en el este.

La intervención no apura al Bayern – Las negociaciones tampoco despegaron porque el Inter y el Bayern de Múnich, amigos del club desde hace tiempo, acordaron de inmediato Sobre el hecho de que no se activó la cláusula de 6 millones de euros en el contrato suizo. también Mediador Quien se encarga del proceso muchas veces ha trabajado con los dos realistas y lo es más que nadie Intentando agilizar los tiempos para poder cerrar en números inferiores a la misma partida, pero permitiendo que el club bávaro no quede expuesto. A su vez (Neuer aún no ha vuelto al 100% y aún no ha llegado del mercado el recambio).

En Japón sí, pero con el Bayern – Mamardashvili (como sonaron los nerazzurri) parecía el nombre correcto para el gol de los alemanes que, sin embargo, encuentran resistencia por parte del Valencia a pesar de la evaluación georgiana. Y luego también esperas el tiro a puerta tuchlque está a punto de salir de gira de verano, se ve obligado a llamar a Sumer (y él lo confirma) cielode) y no lo dejes salir en dirección a Milán. La curiosidad, la única nota positiva para los nerazzurri, es que El Bayern también estará de gira en Japón y por ello, si los clubes están de acuerdo, Sommer podrá incorporarse de inmediato a la estación japonesa del Inter Inzaghi.