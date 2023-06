«Inter Sunning está endeudado. Zhang le pide más dinero a Oaktree».

Turín – Todo está listo en Estambul para la final Liga de Campeones entre Manchester City e Inter de Milán. Por un lado, la máquina perfecta de los Nacionales, por otro lado, los hombres de Inzaghi que quieren terminar la que ha sido una temporada perfecta hasta ahora en Europa. Ensombrecer el club nerazzuro es Los New York Times El cual, además de recalcar que el Inter cuenta con el equipo más antiguo de Italia, quiso hacer un largo análisis de la situación económica del club. Esta, de hecho, según el diario estadounidense, es la mayor preocupación de la empresa que fue adquirida por el conglomerado chino en 2016. Suning. Los trofeos han regresado al campo en los últimos años junto con un impresionante recorrido que llevó al club a la final de la Liga de Campeones esta temporada, sin embargo, la aritmética asusta. Según The New York Times, el Inter es el club de Italia más endeudado con Su pasivo total ronda los 863 millones de euros. En los últimos dos años, ha incurrido en pérdidas estimadas en 400 millones de euros, lo que provocó la sanción de la UEFA, que impuso una multa de 4 millones de euros al club por incumplir los controles fiscales el año pasado, y amenazó con una multa aún mayor (23 millones de euros, o unos 26 millones) si no pusiera. sus recursos financieros en orden.

«Suning está endeudado»

El Inter se ha visto envuelto en una especie de crisis financiera que ha estado ocurriendo durante varios años, debido a una combinación de la pandemia de coronavirus, la disminución del apoyo estatal chino a la inversión en el fútbol europeo y, en particular, los problemas de Suning. En 2021, el grupo chino tuvo que aceptar un rescate de 1.200 millones de euros, financiado en parte por el gobierno local, para hacer frente a su creciente deuda. Para ahorrar su inversión Se requiere un préstamo de $272 millones de Oaktree Capital, Empresa de gestión de patrimonio con sede en California, para ayudar con los costes de gestión. Esta temporada, pasó varios meses sin un patrocinador de camiseta, una fuente importante de ingresos, después de eso bit digital, empresa de criptomonedas, no pudo realizar los pagos acordados Unos 80 millones de euros. En la final de la Champions, el Inter llevará el escudo Supremo + como patrocinador principal, una operación de última hora por valor de 4,2 millones. Por la misma tarifa, la marca Paramount aparecerá en la espalda de las camisetas del Inter de Milán la próxima temporada. Sin embargo, esta cantidad no resuelve los problemas financieros dado que El préstamo de Oaktree vence el próximo mes de mayo Con el interés y el monto total a pagar que es cercano 375 millones de euros. Ingresos de equitación Liga de Campeones Seguramente ayudarán, pero es muy probable que en el verano haya necesidad de vender otros preciosos esquejes de la rosa.