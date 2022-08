Inter Report Cards – La jugada de Gagliardini no paga esta vez, Lautaro el mejor

Lacio 3-1 Inter

(40′ Philip Anderson, 76′ Luis Alberto, 86′ Pedro; 51′ Lautaro Martínez)

Handanović 6 – Habiéndole pedido, más de una vez, que se ponga de pie y también mantenga a flote a su gente. Casi responsabilidades en los goles (¿sale más tarde que el primero?), sobre todo el segundo frente a su belleza no puede evitar hacer una reverencia.

Screeniar 5.5 – Al final, él también levanta los remos en el bote. Con su cuerpo y rostro, cierra varias puertas en la cara de sus oponentes, pero finalmente no logra dar a conocer a los fanáticos del muro y lo encierra tan tenso como todo el equipo.

De Frij 5.5 – Con Ciro, él sabe que una segunda distracción puede ser mortal. Entre los pitidos del Olympico, pita durante un cuarto de hora y es supervisado por su excompañero. Desde entonces, todo ha ido bien, hasta las últimas incertidumbres del jugador holandés.

palos 5 – El protagonista en la pasiva marcando la acción que derivó en la ventaja biancoceleste, no logró encarrilar a la zaga e incluso en la fase ofensiva perdió empuje.

Dumfries 6.5 – Su primer acercamiento al partido, tiene algunas de las cosas más peligrosas que ha hecho el Inter. El cabezazo de Lautaro también fue suyo, y en esencia también fue una de las máximas marcas del Inter esta noche. (Desde 69 darmian 5 – Menos poderosa que la holandesa, pero sobre todo en sus partes penetra en Lazio).

6 – camilla Apoya la vitalidad de Dumfries, sin dar golpes especiales a la genialidad. Luchando detrás de él, sin miedo a la incompatibilidad física con Ficino, en no mirar por las calles centrales ve poco. (desde el 77′ Correa sv).

Brozović 5.5 – Tenemos que coser las costuras, pero también tenemos que encender el motor cuando sea necesario y falta esta noche. Bajó demasiado, quizás demasiado, y perdió el duelo en la sala de control con Cataldi.

mutante 5 – ¿Hay más además de Milinkovic? Hasta cierto punto, porque esta vez la jugada táctica no es suficiente. Y el serbio en la noche de gracia hace lo que quiere. Más de sus ventajas que de las desventajas del anterior Atalanta, pero que así sea. (A partir del 77′ Calhanoglu sv).

Demarco 5.5 – Esperando a Robin, con gusto solicitará el papel de Batman. Sin embargo, las diagonales permanecen en la sombra, como la mala lectura que conduce a la ventaja de Anderson. En la fase ofensiva, su frágil zurda es un recurso valioso, si no invertido. (Desde el 69′ Gooseins 5 – El primer toque explica por qué en este momento partió atrás. Tiene que ponerse al día.)

lukaku 5 – Immobile pronosticó 20-25 un gol para él, frente a él pegado. Cuando tiene prados para explotar su poder, avanza pero no penetra; En el estrecho, esto no es nuevo, es aún más difícil. Hay que decirlo, no hay muchos goles de sus compañeros. (Desde 69 Dzeko 5.5 – Poco tiempo en el campo, pero aún así no afecta).

Lautaro 6.5 – Terminó como una estrella, volvió a empezar de la misma manera. Su momento mágico continúa, lo intenta incluso cuando los demás se dan por vencidos. Buenos perdedores.

Inzaghi 5 – Ha vuelto a introducir la idea de que Gagliardini frene a Milinkovic y funciona hasta cierto punto. Los cambios llegan tarde y el equipo anda muy desequilibrado en busca de un empate que no llega: un nuevo Perisic no se hizo de la noche a la mañana, pero es una solución que el Inter ya no tiene y debe encontrar en la plantilla.