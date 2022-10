Inter, Inzaghi: «Onana juega en el Barcelona. ¿Dybala se fue a la Roma? Elección con el club»

en campeonesen un juego en la carta más difícil, laEnterrar Buscando un punto de apoyo para remontar el hueco del campeonato: noveno con 12 puntos tras ocho carreras, con cuatro victorias y muchas derrotas. En la víspera del partido de San Siro contra BarcelonaEl tercer partido del entrenador del Grupo C Simón Inzaghi Admitió las dificultades, pero trató de dar un empujón a su equipo: “Venimos de un momento complicado en cuanto a resultados. con roma Hicimos una buena carrera y merecimos más, pero es hora de hacer más. Tratar con un equipo muy fuerte como el Barcelona es una oportunidad, no un riesgo. Terminamos en un grupo bloqueador, pero somos Internazionale. contra el Bayern de Múnich Después del gol de Sane, deberíamos haberlo hecho mejor».

gira de pesadilla

después de dos carreras, Para liderar el grupo de héroes. Es el Bayern de Múnich, con pleno de puntos a una altura de 6. Inter y Barcelona están emparejados a 3 y se juegan de forma realista la segunda plaza, asegurando el pase a octavos. Dado que un regreso al Camp Nou el 12 de octubre promete ser extravagante, está claro que los nerazzurri se jugarán gran parte de sus esperanzas de clasificación mañana. Así dibujó Inzaghi al conjunto blaugrana. «En Múnich, el Barcelona perdió sin méritos. Tienen unas cualidades muy altas en todos los roles. Es un equipo completo, que junto al Bayern y al City presentan el mejor fútbol de Europa. Tenemos que hacer un juego fuerte, de carrera y determinación. Nosotros vive un momento en el que sufre», agregó Lewandowski. El equipo definitivamente no está consiguiendo los puntos. Los muchachos sienten esta situación. El equipo tiene muchas ganas».

Formación y guijarros en los zapatos.

En cuanto a los entrenamientos, el entrenador anunció oficialmente lo que ya se sabía: Brozovic Y el lukaku él no estará allí. Jagliardini Y el Lautaro son evaluados. En cuanto al argentino, los exámenes a los que se sometió permitirán descartar lesiones musculares. Inzaghi decidirá si llamarlo y si es necesario, ponerlo en el campo. En la portería, en nombre de la rotación que se ha intentado hasta ahora, jugará Unana. «Pero no es una decisión final, lo evaluaré de un partido a otro», explicó el entrenador. Finalmente, Inzaghi volvió para quitarse unas piedrecitas de los zapatos. A los que le preguntaron si realmente fue él quien le indicó al club que no tomara DybalaÉl respondió: «No soy yo quien decide el mercado. Con la empresa y la propiedad, con respecto a Dybala y Lukaku, tomamos una decisión conjunta».

problemas de defensa

Como perdimos anteriormente después del partido 1-2 con el entrenador de Giallorossi, Mourinho, Tenga en cuenta mis inseguridadesCon la Roma jugamos bien, pero dejamos huecos en la línea de defensa. Los datos relacionados con la fase defensiva son especialmente alarmantes. Entre el torneo y la Champions League, los nerazzurri encajaron 15 goles en 10 partidos. Limitándose solo al torneo, los goles acumulados en ocho partidos son 13. Si observa los datos a lo largo de toda la temporada, terminaría anotando casi 62 goles. Más que Génova el año pasado. Finalmente, bajo la premisa de que el Inter podría despedirlo, Inzaghi dijo: «Sé muy bien que el destino de los entrenadores depende de los resultados». En nueve de las últimas treinta temporadas, el Inter cambió de entrenador de carreras, pero el cambio no trajo los resultados deseados.

Darmian da la carga

También se presentó en la rueda de prensa con Inzaghi. Mateo DarmianQuién hizo la acusación: «Sabemos que el Barcelona es un equipo muy fuerte, pero lo somos y tenemos que demostrarlo». Y sobre el momento difícil que atraviesa el equipo, Darmian agregó: «Los jugadores salimos al campo, entonces somos los primeros en asumir la responsabilidad». En cuanto a que el Inter se vea obligado a buscar una salida a la crisis ante un equipo muy fuerte como el Barcelona, ​​el extremo comentó: «Hay que vivirlo como una oportunidad. Hay que respetar mucho al Barcelona. Tienen jugadores que pueden encontrar una apuesta en cualquier momento».