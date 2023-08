Inter ficha 25m por delantero y defensa: Tomiyasu podría enlazar con Arnautovic, pero Taremi quería | primera página

El comienzo fue prometedor, pero se pudieron ver buenos caballos en el final. Y ahora El Mercado Común corre el riesgo de pasar de un potencial 8 en la boleta de calificaciones a un fracaso sensacional. Privado de dos delanteros en Lukaku y Dzeko, el ataque nerazzurro no podía conformarse con Thuram y quizás Arnautovich en reemplazarlos. Incluso ante el Salzburgo, el francés demostró que prefiere jugar fuera de la portería. Monchengladbach rara vez se vuelve peligroso. Pero en lo que respecta al austriaco, las conexiones se pusieron serias en las últimas 48 horas, cuando en Viale della Liberazione se dieron cuenta de que con 25m no podían mover a nadie entre Beto, Balogun y Taremi. Alternativamente, podrían haber empujado la cláusula de Morata, pero fichar al español detendría el proceso en segundo lugar.

manta corta – La verdad es que el Inter lo tiene Menos de 30 millones para invertir en el mercado, con la promoción de dos departamentos: Defensa y ataque. Uno de ellos perdió a Skriniar, y el otro, como se mencionó, a Lukaku y Dzeko. La manta es corta y Es razonable preguntarse por qué los nerazzurri en cierta etapa, al darse cuenta de los problemas de naturaleza económica, decidieron invertir en Lazar Samardzic, Reforzar el departamento, el centro del campo, que quizás podría haber esperado. Mientras que ahora no hay dinero para dar propina. O si deciden invertirlo en volcaduras, no habrá más recursos para los cañones. Y por eso tienes que sopesar bien tus movimientos, y estudiar el mejor plan posible.

2 pistas – Entre las diversas ideas, esa vería Los gastos mínimos de Arnautović (4 o 5 millones, si el delantero convence al Bologna para que le suelte) Con más gasto en defensa, invertirá alrededor de 20 millones de euros por un defensa, quizás Tomiyasu. No es la única hipótesis sobre la mesa, dado que el camino de Taremi todavía se mantiene de alguna manera, con mucho, el más plausible de todos. El Oporto pide 30 millones por el centro del campo del delantero iraní, negociables, pero no mucho. En resumen, tal vez puedas recaudar dos millones, no más. Llegaría por decreto, y por tanto con exención de impuestos, y la cédula de identidad del auténtico bombardero. En este punto, habrá que buscar una buena oportunidad en el apartado defensivo, con Demiral Lo cual, para el Atalanta, siempre parece más un problema que una solución.

Ataque más débil – Hasta ahora, el Inter ha estado flojo en la portería y la defensa, así como en el ataque. Mientras se fortalecía por la derecha y seguía igual por la izquierda. Pasar de Lukaku, Dzeko, Lautaro y Correa a Lautaro, Thuram, Correa y Arnautovic pondrá a prueba la paciencia de la afición porque para todos está claro que hará falta muy poco para poder hacerlo mejor. En cambio, en el mercado después de buenas operaciones iniciales, el Inter ahora corre un gran peligro de tambalearse.