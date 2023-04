Inter, esta crisis no tiene argumento. Inzaghi, ¿quieres defender el cuarto puesto con opciones como esta? | primera página

Demasiado tarde para adelantar. El Inter perdió su tercer partido de liga consecutivo ante la FiorentinaFrenando a dos puntos a la Lazio, que se quedará sola en el segundo puesto, aunque pierda en Monza. Pero sobre todo, más allá de la oportunidad perdida, El equipo de Inzaghi está sumido en una crisis no solo en la clasificaciónporque Viola mereció ganar su quinto partido seguido, anotando nueve goles y encajando solo uno. Un auténtico avance suena con el derrumbe del Inter, sin la menor excusa porque esta vez no hay brazo sospechoso en el movimiento que se traduce en el 1-0 del gol firmado por Bonaventura.. Por tanto, antes de volver a sacarla con el fallo, y sobre todo con la crítica, o con la mala suerte, Inzaghi debe culpar a sus jugadores, empezando por el no tan sutil Lukaku y también a él mismo, por la selección inicial para traer de vuelta a su alumno Correa con la excepción de Lautaro., y sustituciones posteriores que enfadaron aún más al equipo. Y entonces esta derrota duele más que estas dos anteriores ante el Spezia y la Juventus, porque llega al comienzo de un ciclo importante, en vísperas de la primera semifinal de la Copa de Italia ante la Juventus y el doble enfrentamiento con el Benfica. Porque ciertamente no es jugando como la Fiorentina que uno puede desarrollar esperanzas de defender al menos el cuarto lugar en la liga y progresar en las copas, en Italia y Europa.

Arrepentimiento Lautaro – Por si los lesionados Dimarco, Skriniar y Calhanoglu no fueran suficientes, está claro pensar en el primer partido ante la Juventus, Inzaghi dejó inicialmente a Lautaro en el banquillo, con Dzeko, prefiriendo que Correa fuera compañero de Lukaku. Elección muy cuestionableporque el argentino lleva más de dos meses sin ser titular, y sobre todo porque está haciendo todo lo posible para que Lautaro se arrepienta, jugando solo sin el más mínimo entendimiento con Lukaku. Con el agravante de que el delantero belga parece ser un pariente lejano del delantero tras su buen desempeño en la selección con cuatro goles en dos partidos.. Aparentemente rápido, pero luego descuidado en el control y tardío en finalizar los pases de Dumfries desde la derecha, Lukaku se parece mucho a su gemelo que se ha decepcionado muchas veces con la camiseta del Inter. El sprint de Mkhitaryan hacia el área rival es, por tanto, inútil, detenido solo por la única entrada real de Terraciano en la primera parte.

mejor morado – Es cierto que en ocasiones el Inter no tuvo menos que la Fiorentina, pero en juego e iniciativa El conjunto italiano demostró su superioridad desde los primeros minutos, y se afirmó como equipo, a diferencia de Inzaghi, que se basó únicamente en las ideas de los individuos.. Sin embargo, en tales casos, si los individuos no pueden marcar la diferencia, aquellos que están más organizados tienen la ventaja. Esto es exactamente lo que distingue a la Fiorentinaporque Brozovic vuelve a dirigir la sección central luchando por desidentificar a sus compañeros, especialmente a Gosens que hace un espectáculo mudo por la izquierda, mientras que Darmian, Acerbi y Bastoni sufren la aceleración de sus vecinos Ikone, Castrovilli y Saponara que insisten Se busca delantero central Cabral.

retraso eyaculatorio – Mientras que el italiano sustituyó a Quarta por Milinkovic tras la primera parte, Inzaghi confirma al mismo equipo que tuvo problemas en la primera mitad y es sancionado de inmediato. Bonaventura, el exjugador del Milan que aún huele a derbi, es bueno para girar la cabeza Siempre corrigiendo un cabezazo de Cabral en un saque de esquina, con la complicidad de toda la defensa. Inter tuvo que defenderse, aunque fuera por orgullo, casi igualando a Barella en el poste, pero también fue una iniciativa aislada que no asustó a la Fiorentina, que estuvo a punto de duplicar su ventaja con Ikuni. Justo en este punto, con un retraso culposo, Inzaghi vuelve a despedir a Lautaro en lugar del inútil de Correa.con la incorporación de Bellanova y De Vrig que tomaron Gosens y Bastogne respectivamente.

movimientos desesperados – Más con los nervios que con el juego El Inter al menos está tratando de igualar, apegado a los clásicos movimientos de desesperación de Inzaghi. El último ataque aquí es Aslani a favor de Mkhitaryan y sobre todo Dzeko por Brozovic, pero la Fiorentina tiene una gran ventaja para defenderse en orden y retomar el peligro, casi doblando con Cabral en el minuto cuatro de los cinco minutos de la prórroga. Basta entender que no está robando nada y reabrir las heridas del Inter, que está en una crisis cada vez mayor.